SOUTĚŽ: Deník tramvajačky. Vyhrajte knižní zápisník ‚hvězdy‘ pražského dopravního podniku

Karolína Hubková se tramvajačkou stala v roce 2013. Rozčilovalo jí ale, jak společnost na její povolání hledí, a tak se s tím rozhodla něco udělat. Začala psát a prezentovat nevšední zážitky všedních dní na internetu.

Díky nadšení a lásce pro svou profesi se možná dostala tam, kam žádná jiná žena před ní. Začala vyprávět o historii – a možná ji i tak trochu psát.

„Je šest hodin ráno a já poprvé přejela Prahu s linkou 9 ze Žižkova do Řep,“ popisuje Hubková zážitek obyčejného prosincového rána v kabině řidičky tramvaje. „Jediné pozitivum ranních směn jsou ty nádherné výhledy na východ slunce nad Prahou. Město se probouzí, lidé spěchají do práce a je vidět, že jim v hlavě běží denní seznam úkolů, co musí stihnout.“



Tramvajačka se dál pozastavuje nad tím, jak se ve svém spěchu nikdo nekochá nádherou zabarveného nebe. „Na mostě jsem trochu snížila rychlost. Ovšem při pohledu do kamery ve voze vidím, že hlavu nezvedl od mobilu skoro nikdo. Vaše chyba! řeknu si a obdivuji Hrad sama,“ přidává.

Právě přílišné zahledění se do mobilu označila Hubková v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas Plus za jeden z největších zlozvyků pražských cestujících hromadnou dopravou.

V rozhovoru došlo i na věčné téma oblíbených tramvají. V tom má Hubková docela jasno: svou milovanou tramvaj KT8 má totiž vytetovanou na stehně. „Méně oblíbené jsou moderní tramvaje, protože jsem milovnice historie. Tramvaje plné počítačů moc nemusím,“ vysvětluje.

Knižní vydání Deníku tramvajačky, doplněné o ilustrace Moniky Pavlovičové, vydalo nakladatelství Mladá fronta.

