SOUTĚŽ: Příběh, co se děje neustále, jen jména aktérů se mění. Vyhrajte Deník ze života s Alzheimerem

UKÁZKA Z KNIHY

„Co se mi to jen zdálo?“ myslí si Hana, když ji povědomý zvuk probouzí ze sna. Pomalu otevře oči a vidí ve dveřích známou tvář. Budí ji a oznamuje, že je na stole snídaně. Co je to za nesmysl? Snídani odjakživa dělá ona, Hana. Vyhrabe se z peřin a rozhlédne se. Pokaždé ji jako první napadne, co je asi za den. Marně si vzpomíná, že to má někde napsané. Ano, tady to je! Na rádiu, které už trochu zbytečně stojí na nočním stolku a funguje teď jen jako opěrka různých obrázků, je na čtverci papíru velkým písmem napsáno „DNES JE SOBOTA 12. DUBNA“. Usměje se jen tak pro sebe a myslí si: to je jasné, je sobota!

Vyjde do obýváku a vidí na židli připravené oblečení. „Že bych si to tam takhle sama nachystala? Asi jo,“ a začne se oblékat. Ty domácí kalhoty jsou ale nějaké cizí, vůbec si nepamatuje, že by byly její. Několikrát je otočí zepředu dozadu a váhá si je obléknout. „Co když nejsou moje?“

Ve dveřích se zase objeví ta známá tvář. Hana si je jistá, že je to jedna z jejích dcer, ale která? „Mami, chceš nějak pomoct?“ ptá se dcera, když vidí ten zmatený výraz ve tváři. „Proč bych asi tak potřebovala pomoct? Myslíš, že se neumím obléknout?“

„Jasně že umíš, ale už na tebe dlouho čekáme se snídaní, tak už přijď.“ Co si ta holka myslí? Jíst se bude, až tam budu já. Tak to vždycky bylo a bude. Když prochází kolem koupelny, vejde na moment dovnitř a vidí na poličce svůj kartáček na zuby. V rychlosti ho použije – moc ji to nebaví – a jde do kuchyně. Její dcera si povídá se svým otcem. Snad se nebavili o ní! K snídani si pokaždé dělá krajíc chleba s marmeládou a Caro, má ho před sebou i dnes. Na chlebu je nějak moc marmelády – mazala si ho sama? Asi ano, pomyslí si spokojeně, to jsem si dnes dopřála!

(z kapitoly Jak to vidí Hana)