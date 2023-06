SOUTĚŽ: Herec definovaný svým hlasem i muž plný protikladů. Vyhrajte deníky Alana Rickmana

Nejznámější byl pro svůj charakteristický hluboký hlas. Alan Rickman se zapsal do diváckých srdcí jako záporák Hans Gruber ze Smrtonosné pasti i jako tajemný profesor Snape ze série o Harrym Potterovi. Jak ale prozrazují jeho osobní zápisky, které si důsledně vedl mezi lety 1993 a 2016, kromě talentovaného herce byl také ostrým kritikem filmu, divadla i politiky. O knižní vydání jeho deníků si můžete zahrát v soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Londýn / Los Angeles 12:41 12. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský herec a režisér Alan Rickman na červeném koberci během filmového festivalu v kanadském Torontu (září 2014) | Foto: Mark Blinch | Zdroj: Reuters

„Nakonec trochu zklamání. Matt Damon je ale opravdu skvělý herec. Film však působí, jako by hledal nějaký smysl, respektive jako by jich měl až moc,“ zapsal si Rickman 21. prosince 1997 po zhlédnutí filmu Dobrý Will Hunting. „A Robin Williams je od začátku příliš sladký,“ dodává na konto herce, který za roli později získal Oscara.

Je to jen jedna z mnoha ukázek, jak se Rickman mezi stručnými záznamy o schůzkách, premiérách a třeba i obyčejných návštěvách rodinných příslušníků vyjadřoval o výkonech svých hereckých kolegů a vlastním řemesle.

Všechny ty střípky dávají dohromady obraz profesionála, který si rád třídil myšlenky. Nikdy přitom nešel daleko pro jízlivou poznámku, ale uměl se bavit a lidé dali na jeho přátelskou radu.

„Byl velkorysý a náročný. Nebezpečný i komický. Sexy i bezpohlavní. Mužný i poťouchlý. Temperamentní i mdlý. Pedantský i bezstarostný,“ vypočítává v předmluvě knihy herečka Emma Thompsonová, Rickmanova dlouholetá kamarádka, se kterou spolupracoval například na austenovské adaptaci Rozum a cit nebo klasice vánočního televizního programu, romantické komedii Láska nebeská.

„Nevím, jestli v tomto odvětví znám někoho jiného, kdo podpořil více začínajících herců nebo tak neomylně pochopil, z koho bude hvězda dřív, než se z něj stala,“ píše dál Thompsonová.

„Hodně z nich v poslední době říkalo, že se mu styděli osobně poděkovat. Bylo pro ně těžké se k němu přiblížit. Ze všech rozporů mého báječně rozporuplného přítele je tento asi ten nejvýraznější – kombinace jeho nesmírné péče a chladné odtažitosti.“

Vyhrajte knihu Deníky Alana Rickmana | Zdroj: iROZHLAS.cz

Knižní vydání Rickmanových deníků připravil spisovatel a zakládající redaktor literárního časopisu The Scottish Review of Books Alan Taylor. V českém překladu Markéty Schubertové publikaci vydalo nakladatelství Universum.

Alan Rickman zemřel 14. února 2016 v nedožitých 70 letech.

