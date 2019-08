SOUTĚŽ: Divá Bára a jiné dívky na útěku. Vyhrajte nové vydání sbírky povídek Boženy Němcové

Bára, Madla, Katuška a Verunka. Hrdinky krátkých příběhů Boženy Němcové se svou autorkou sdílejí touhu po útěku, vzdoru a potřebě svobodné volby životní cesty. Možná nejintenzivněji ale spisovatelka vyslovuje revoltu moderní ženy proti společenským konvencím v lyrické próze Čtyry doby, ručně vepsané do památníku přítele. O nové vydání sbírky Divá Bára a jiné dívky na útěku si můžete zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Vestec 12:57 26. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Divá Bára a jiné dívky na útěku | Zdroj: Slovart

„Právo na útěk z míst, kde výjimečnou ženskou bytost ohrožuje cizí zlovůle, nárok i toho posledního děvčete z poslední vsi na svobodnou volbu životní cesty vepsala spisovatelka počínaje Divou Bárou do několika vesnických povídek,“ píše v doslovu povídkového výboru literární historička Jaroslava Janáčková.

Publikace Divá Bára a jiné dívky na útěku spojuje v rámci edice Česká klasika pětici povídek Boženy Němcové: titulní Divou Báru, Dobrého člověka, Chyži pod horami, Cestu z pouti a báseň v próze s názvem Čtyry doby.

Kniha Divá Bára a jiné dívky na útěku | Zdroj: Slovart

Divá Bára vyšla poprvé v roce 1955 v kalendáři Česká pokladnice. Čtyry doby za života Němcové tiskem nevyšly, spisovatelka je ručně vepsala do památníku věnovaného Josefu Václavu Fričovi k Novému roku 1856. Dobrý člověk byl poprvé uveřejněn na pokračování v časopise Posel z Prahy 2 roku 1858. Stejný rok vyšla v almanachu Máj povídka Chyže pod horami.

Povídka Cesta z pouti zůstala nedokončená. Za života autorky nevyšla, poprvé byla zveřejněná až v roce 1890 v publikaci Sebrané spisy B. Němcové.

Nové vydání povídkové sbírky doplňuje moderní ilustrace Ilony Polanské a Lukáše Tomka (Tomski & Polanski) na přebalu. Co se textu týče, zůstal zachován dobový stav jazyka.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Božena Němcová, rozená Barbora Novotná a později Panklová, byla autorka povídek, rozsáhlých próz z venkovského prostředí a pohádkových sbírek. Jejím nejznámějším dílem je Babička, který zachycuje její dětství strávené v Ratibořicích na statcích kněžny Zaháňské.

V sedmnácti letech byla provdána za Josefa Němce, staršího úředníka finanční stráže. Jejich manželství nebylo šťastné, k čemuž přispívalo i časté stěhování. K tvůrčí práci a vlasteneckým zájmům přiměl spisovatelku Němcovou především pobyt v Praze a její styky s představiteli tehdejší české kultury.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Divá Bára a jiné dívky na útěku, napište nám až do tohoto pátku 30. srpna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se jmenuje postava z knihy Babička, která se z tragické lásky pomátla?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.