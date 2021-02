SOUTĚŽ: Dívka, žena, jiné. Vyhrajte román na pomezí prózy a poezie oceněný Bookerovou cenou

Nebojácná farmářka, lesbická feministka, uklízečka středního věku, úspěšná bankéřka, přísná učitelka či žena v domácnosti s poporodní depresí. Spisovatelka Bernardine Evaristová v knize Dívka, žena, jiné splétá dohromady strhující osudy dvanácti postav na strastiplné životní pouti napříč uplynulým stoletím. Cenami ověnčený román na pomezí prózy a poezie můžete tento týden vyhrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Londýn 13:50 22. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spisovatelka Bernardine Evaristová během rozhovoru s agenturou Reuters během literárního festivalu v nigerijském Lagosu (foto z října 2019) | Foto: Temilade Adelaja | Zdroj: Reuters

Každá z postav netradičně psaného románu je jiná, a přesto se navzájem podobají víc, než by samy čekaly. Spojuje je touha něco nalézt: společnou minulost, lepší budoucnost, místo, které by se dalo označit za domov, porozumění, manžela, milenku, ztracenou matku, zmizelého otce nebo jen záblesk naděje.

Obálka knihy Dívka, žena, jiné od Bernardine Evaristové | Zdroj: Nakladatelství Host

„Jako spisovatel si dávám volnost psát takové druhy příběhů, které chci psát, a ráda riskuji. Velmi mě zajímá nacházení způsobů, jak vyprávět příběhy, které dosud nebyly odvyprávěny,“ popsala Evaristová v rozhovoru pro Bustle.

„Nejsem někdo, kdo chce psát tak, aby odpovídal určitému druhu konvence nebo snad literární tradice. Chci jen zůstat věrná svému tvůrčímu impulsu a hledat ten nejvhodnější způsob, jak psát příběhy, které píšu. A k tomu je často potřeba experimentování.“

Sama způsob, jakým je Dívka, žena, jiné napsaný, nazývá fúzní fikcí. Mísí se v ní totiž prozaický přístup s tím básnickým. Chybí v něm tak tečky nebo začátky vět, což podle Evaristové nechává její slova volně plynout a jejích dvanáct protagonistů spojuje do jednoho fungujícího celku.

OHLASY NA KNIHU „Knížka o moderních britských dějinách, kterou si musí přečíst každý. […] Velkolepá, drzá, sexy kniha otevírající svět, který stojí za prozkoumání. Evaristová umí pozorovat, rozšiřuje obzory, a navíc má velký smysl pro humor.“ — The Sunday Times

„Dívka, žena, jiné je kniha o boji, ale také o lásce, radosti a představivosti. […] Svět Bernardine Evaristové není idealizovaný, ale přesto je v něm cosi výjimečně krásného.“ — The Guardian

„Kniha Bernardine Evaristové je překvapivé a vtipné čtení plné ryzí lidské zkušenosti. […] Vypráví o lidskosti, duši a o tom, co spojuje nás všechny.“ — NPR

„Ta kdyby by bez téhle formy neexistovala. Kdybych ji psala tradičním způsobem, rozdělenou na odstavce, nejspíš by se to nedalo ani číst jako román. Byly by to spíš volně propojené povídky,“ říká Evaristová.

„Pokud se tím nastavuje nová literární tradice, pak je to zajímavé, ale básníci tohle vždycky dělali. Pohrávali si s jazykem a rebelovali proti interpunkci.“

Román, který v českém překladu Viktorie Hanišové vydalo nakladatelství Host, se o prestižní literární Bookerovu cenu za rok 2019 dělí se Svědectvími Kanaďanky Margaret Atwoodové.

Zástupci poroty tehdy zdůvodnili netradiční rozdělení ocenění dvěma vítězkám tím, že se komise nedokázala shodnout na jediné osobě, což ale vedlo k tomu, že někteří její členové v porotní místnosti stávkovali.

„Hrozně ráda jsem Bookera sdílela, protože to znamenalo, že jsem ho stále vyhrála,“ komentovala rozdělení ceny Evaristová pro americkou stanici NPR. „Vím, že s tím někteří lidé měli problém, ale já ne. Je tak obtížné tuhle cenu vyhrát – jak víte, koná se už 50 let. A pokud bych ji s někým měla sdílet, kdo je lepší než Margaret Atwoodová?“

Šedesátiletá Londýňanka s nigerijskými kořeny Evaristová píše romány, v nichž propojuje prózu s poezií, básně a rozhlasové a divadelní hry. Její veršovaný román Císařovo kotě zařadil britský deník The Times mezi 100 nejlepších knih desetiletí.

V roce 2009 byla oceněna Řádem britského impéria coby „důležitý hlas v multikulturním panoramatu britské literatury“. Práva na její osmý román Dívka, žena, jiné se prodala do více než 30 zemí. Mezi své knihy roku ho zařadil mimo jiné i bývalý americký prezident Barack Obama.

