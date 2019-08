SOUTĚŽ: Dny opuštění. Vyhrajte nové vydání románu od autorky Geniální přítelkyně

Skutečná identita spisovatelky Eleny Ferrante nedá literárním nadšencům už přes 20 let spát. Ať už se ale za pseudonymem skrývá kdokoli, kritika ho či ji řadí mezi největší žijící italské autory. Dříve než vznikla tetralogii Geniální přítelkyně, která spisovateli či spisovatelce zajistila celosvětovou slávu, vyšel pod jménem Ferrante v roce 2002 román Dny opuštění. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Turín 10:50 5. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Eleny Ferrante | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas

„Jednoho dubnového odpoledne, sotva pár minut po obědě, mi manžel oznámil, že mě opouští.“

OHLASY NA ROMÁN DNY OPUŠTĚNÍ „Inteligentní román plný temnoty i komiky, který vévodil žebříčku italských bestsellerů téměř rok, byl přeložen do více než dvanácti jazyků a v roce 2005 se dočkal zfilmování, vykresluje houževnatost i zranitelnost ženské hrdinky.“ ( Publishers Weekly )

) „Elena Ferrante, která navzdory četným spekulacím o své identitě trvá na zachování anonymity, znázorňuje svou hrdinku ve zdánlivě obyčejném příběhu nově a neotřele. Kontrast mezi Olžiným důkladným sebezkoumáním a naprostým nedostatkem sebevědomí je vylíčen s mimořádnou věrohodností.“ ( Jean Hanff Karelitzová, The New York Times )

) „Ferrante líčí zkušenost opuštěné ženy natolik upřímně a důvěrně, až mohou mít čtenáři pocit (a měli by ho mít), že znají hrdinku osobně.“ (Kat Stoeffelová, New York Magazine)

Těmito slovy začíná román Dny opuštění spisovatelky píšící pod pseudonymem Elena Ferrante. Vypráví příběh ženy, které se v jediném okamžiku převrátí život naruby.

Osmatřicetiletá Olga, matka dvou dětí, do té doby žila poklidným životem ženy v domácnosti, která vše podřizuje potřebám manžela a rodiny. Zpočátku nedokáže uvěřit, že by nastalá změna mohla být nevratnou, že by se její muž domů už nikdy nevrátil. V okamžiku, kdy je nucena tuto skutečnost přijmout jako fakt, se v ní spustí obranné mechanismy.

Reakce je překvapivá i pro ni samotnou: dosud klidná, vlídná a chápající Olga v sobě najednou odhaluje temné, odpudivé stránky, o kterých do té doby neměla ani tušení a které v sobě přes veškerou snahu nedokáže potlačit. Prožívá sarkastické období, chová se obscénně, pohrdá sama sebou, svým intelektem i vlastním tělem.

Dny opuštění vyšly v italštině v roce 2005. Na rozdíl od pozdější čtyřdílné série Geniální přítelkyně, která se odehrává zejména v Neapoli, je děj románu zasazen do Turína. Opět ale zobrazuje postavu spisovatelky, stržené vírem svých emocí a dávných vzpomínek.

Kniha Dny opuštění od Eleny Ferrante | Zdroj: Nakladatelství Prostor

Pravou totožnost Eleny Ferrante nikdo nezná, mnozí o ní ale spekulují. S nakladatelstvím komunikuje písemně, neúčastní se knižních veletrhů ani křtů, nechodí si ani pro ceny, kterých za své dílo získala nespočet. Ví se pouze, že spisovatel či spisovatelka (nebo dokonce více spisovatelů) pochází z Neapole.

Knižní série Geniální přítelkyně vycházela v českém překladu mezi lety 2016 a 2018. Nakladatelství Prostor následně vydalo autorčinu prvotinu Tíživá láska, v roce 2019 pak také její druhý román Dny opuštění. Ten poprvé vyšel v češtině už v roce 2011 v edici nakladatelství Kniha Zlín.

Knihy Tíživá láska i Dny opuštění byly zfilmovány, první díl tetralogie Geniální přítelkyně se stal předlohou pro osmidílný televizní seriál společnosti HBO v koprodukci s italskou RAI. Premiéru měl v listopadu 2018.

Osmnáctidílnou četbu z románu Dny opuštění exkluzivně uvedla v dubnu 2019 Dvojka Českého rozhlasu.

