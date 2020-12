SOUTĚŽ: Do posledních sil. Vyhrajte knihu dokumentárních povídek z konce protektorátu

Spojenci v Normandii, v protektorátu tma. Scenárista a badatel Miloš Doležal navazuje na svou loňskou sbírku dokumentárních povídek Čurda z hlíny novou trojicí příběhů. V jednom z nich dostává ústřední roli malíř a spisovatel Josef Čapek a poslední období jeho života za protektorátu. O knihu Do posledních sil si můžete zahrát tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Protektorát Čechy a Morava 12:34 7. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Do posledních sil od Miloše Doležala | Zdroj: Nakladatelství Host

„Součástí příběhů Čurdy a dalších konfidentů gestapa byli jejich protivníci, čeští vlastenci a odbojáři. V téhle knížce jsem perspektivu obrátil, hlavní protagonisté jsou lidé, kteří se s totalitním režimem rvali, bojovali proti němu či se z jeho chapadel vysoukali,“ vysvětlil Doležal v rozhovoru pro nakladatelství Host.

První povídka vypráví příběh zatčení, plahočení se po koncentračních táborech a smrti Josefa Čapka a také o úsilí jeho manželky Jarmily ho z těch trýznivých podmínek vysvobodit.

„1. září 1939 si Josef Čapek vyšel s přáteli na lov na Vysočině, dali si pivo a mluvili o situaci v Evropě. Najednou se na horizontu objeví příslušníci gestapa, zatknou poslance Karla Moudrého a pak Čapka,“ vypráví Doležal začátek „Pečova“ příběhu v pořadu Osobnost Plus na Českém rozhlasu Plus.

„Přes Pankrác a Dachau jde tou šílenou koncetráčnickou cestou a zemře na samém konci války. Tento intelektuál, jemný člověk zvyklý na měšťanskou kulturu, je vláčen osudem a z hodiny na hodinu se pro něj totálně mění život.“

Druhá povídka přibližuje dramatickou životní cestu československého parašutisty Vladimíra Hauptvogela, který byl do protektorátu vysazen v rámci paraskupiny CHALK o Velikonocích roku 1944.

„Ten příběh mě od mládí velice zajímal, nejen pro Hauptvogelovu srdnatou a bojovnou povahu, doslova až do posledního dechu, ale také pro statečnost řady rodin s malými dětmi, které našim vojákům velkoryse pomáhaly a zaplatily za to životem,“ vysvětluje Doležal.

Poslední příběh má dva hrdiny: Václava Hanfu, zavlečené lidické dítě, kterému život zachránily sestry při selekci, a Josefu Napravilovou, která Hanfu našla po válce v jednom táboře u Salcburku.

Miloš Doležal je básník, prozaik, dokumentarista, scenárista, badatel a editor. Mezi lety 1998 a 2018 působil jako literární redaktor a dramaturg Českého rozhlasu. Jeho nejznámější knihou je monografie o českém mučedníku komunistického režimu Josefu Toufarovi Jako bychom dnes zemřít měli, která v roce 2012 zvítězila v anketě Lidových novin Kniha roku.

Na svém kontě má celou řadu rozhlasových pořadů – literárních rozhlasových kompozic, uměleckých portrétů a dokumentů z období války či komunistického teroru. Za rozhlasovou dokumentaristiku byl také několikrát oceněn.

S Českou televizí spolupracoval jako scenárista například na cyklech Heydrich – konečné řešení, Neznámí hrdinové nebo Rudí prezidenti. S režisérem Romanem Vávrou připravil filmový dokument o životním příběhu Josefa Toufara.

UKÁZKA Z KNIHY Peča ve svých letních novinových úvodnících několikrát připomene bratra Karla, jehož smrt jím stále proniká jako teskný osten. Vede s ním pomyslný rozhovor a o pár let později bude z Buchenwaldu v dopise domů psát o tom, jaká požehnaná skutečnost zanikla s Karlem — Ičkem — Ičínkem, na něhož dennodenně vzpomíná. A dotvrdí to několika básněmi, ve kterých hovoří o otevřené ráně, která „nechce zajizvit se, pořád se nezaceluje / a znovu, ustavičně znovu krvácí“. Nazve ji ztrátou, pohromou, temnou bědou, kterou si ve své hlavě nedovede srovnat, a vyčítá si, že „na mně, na tom starším, mělo být spíše z nás obou odtud odejít a ty, / ty jsi tu déle ještě zůstat měl!“.

