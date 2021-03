SOUTĚŽ: Titanic i Tatra 87. Vyhrajte knihu o dopravních prostředcích, které pohnuly světem

Od galéry Tessarakonteres, největší bezmotorové lodi, co kdy spatřila světlo světa, až po raketoplán Columbia. Ilustrovanou historii dopravy nabízí nová kniha Štěpánky Sekaninové, Tomáše Velčovského a kreslíře Martina Sodomka. O Dopravní prostředky, které pohnuly světem, si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Silnice / Oceán 13:54 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Každý z nás někdy cestuje – ale zatímco dnes si můžeme pohodlně vybrat třeba mezi autem, hromadnou dopravou nebo letadlem, vždycky to tak nebylo. Právě na to, jak se přemisťovali naši předci v nedávné minulosti i před mnoha staletími, odpovídá ilustrovaný průvodce dopravní historií.

Jak popisuje jeden ze spoluautorů Tomáš Velčovský, ve výběru jsou ty nejzajímavější nebo naopak málo známé stroje. Čtenáři se tak dozvědí třeba to, jak vznikalo první metro, jak byl sestrojen Titanic nebo kde se vlastně vzal legendární mikrobus Volkswagen T1.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dnes se můžeme s někým vidět, aniž bychom sedli do dopravního prostředku, poukazuje na paradox doby Tom Velčovský

„Zajímalo nás, jakými prostředky se k sobě lidé přibližují a zase vzdalují,“ vysvětlil Velčovský v rozhovoru pro Radiožurnál. Zatímco Kolumbova loď Santa María přiblížila dva světy, v raketoplánu zase lidé opouštějí tuto planetu.

„Chtěli jsme jít po příbězích lidí, strojů a historických událostí tak, aby to čtenáře nějakým způsobem inspirovalo, aby si utvrdil něco, co už věděl a znal, a dozvěděl se třeba také něco nového,“ přidává spisovatel.

Kniha vydaná v nakladatelství Albatros má kontrastovat to, jak vypadá dnešní doba, kdy se můžeme vidět s lidmi i bez toho, abychom museli vstoupit do jakéhokoli dopravního prostředku.

Velčovský přiznává, že jedna z jeho nejoblíbenějších kapitol je věnovaná prvnímu horkovzdušnému balonu, který předznamenal několik následných leteckých katastrof.

„Příběh prvního testovaného balonu skončil tragicky tím, že byl ušlapán a zničen vyděšenými obyvateli v malé vesničce v provincii Gonnese. Poblíž toho místa opravdu ztroskotal jak slavný nadzvukový dopravní letoun Concorde, tak i první ruský nadzvukový letoun Tupolev Tu-144,“ popisuje.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Rádius toho místa, kde k nehodám došlo, je tak malý, že to z Gonnese dělá takový pomyslný francouzský bermudský trojúhelník.“

Knihu Dopravní prostředky, které pohnuly světem ilustroval Martin Sodomka. Ten se jako absolvent strojní fakulty a původním povoláním konstruktér v TOS Svitavy proslavil právě svými ilustracemi k technickým tématům.

V roce 2012 debutoval vlastním nákladem vydanou knihou Jak si postavit auto. Inspiroval se přitom svou vlastnoruční renovací staré nepojízdné Škody Octavia z roku 1963. Následovaly ji tituly Jak si postavit letadlo, Jak si postavit motocykl, Jak si postavit dům a Jak postavit železnici.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Dopravní prostředky, které pohnuly světem, napište nám až do tohoto pátku 2. dubna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Ve kterém roce vyjel na svou první cestu známý Orient express?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.