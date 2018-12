SOUTĚŽ: Dravec. Vyhrajte nový román scenáristy Marka Epsteina

Konec manželství, rozvrat všech jistot. A za tím vším jeden temný plán, který má navždy změnit život všem třem členům jedné obyčejné rodiny. Nový román českého scenáristy Marka Epsteina představuje mrazivý příběh vyprávěný z pohledu dvou dospělích a jednoho dítěte v průběhu několika měsíců. Knižní soutěž Praha 11:19 31. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Dravec od Marka Epsteina | Zdroj: Nakladatelství Labyrint

Kniha Dravec od Marka Epsteina | Zdroj: Nakladatelství Labyrint

Jakub Inku bije, Inka se i přesto nevzdává snu o perfektní rodině. Možná se dobrovolně poddává vlastním lžím kvůli Beruše, jejich společnému dítěti. Nehoda ale způsobí, že matka s dcerou zůstanou rozděleni soudním příkazem.

Následující události vypráví kniha ve třech linkách. V první přihlížíme zoufalství matky, která se snaží dokázat svou nevinu před hromadou křivých obvinění. Druhá patří malé dívce, použité jako zbraň v otcově machinaci, jak si zvyká v neznámém prostředí ústavní péče. Ve třetí pak čtenář nahlídne do hlavy násilníka, aby konečně pochopil, co stojí za jeho krutým plánem.

Dravec je druhou knihou Marka Epsteina. Ten je podepsaný třeba pod scénáři k filmům Ve stínu, ROMing a Václav nebo seriálům Redakce či Clona. V uplynulém roce přišel do kin thriller Důvěrný nepřítel, k němuž spolu s Ľubomírem Slivkou napsal námět. Jeho první kniha Ohybač křížů vyšla v roce 2007.

