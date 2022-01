SOUTĚŽ: Dva měsíce v Lisabonu. Vyhrajte nový obrazový deník architekta Adama Gebriana

Devětašedesát kapitol o stovkách míst, pro jejichž návštěvu nejspíš neexistuje žádný vážný důvod – což ale neznamená, že se na nich nemůžete cítit skvěle. Architekt Adam Gebrian se v dubnu 2019 vydal se svou ženou a tříletým synem do portugalské metropole. Z cesty vznikl textový a obrazový záznam zachycující zážitky otce a syna, toulání se městem a pobyt v něm. O Dva měsíce v Lisabonu si můžete tento týden zahrát v soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Lisabon 13:53 17. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Architekt Adam Gebrian na Smetanově nábřeží v Praze | Foto: Lenka Kabrhelová | Zdroj: Český rozhlas

„Nečekejte komplexního průvodce městem, jeho architekturou či historií, a už vůbec ne přehledný soupis míst, která byste neměli minout,“ vzkazuje Gebrian ke své nové knize. „Je pokusem, jak na vás přenést pocit štěstí, který jsem v tomto městě intenzivně zažíval. Nevím, jak moc se mi to povede a jestli se mi podaří vás přesvědčit, abyste se sbalili a vyrazili objevovat Lisabon po svém a pro sebe, ale moc bych si to přál.“

Popularizátor architektury a architekt se veřejným prostorem zabývá už dlouhé roky. Studoval na Fakultě umění a architektury TU v Liberci a na Southern California Institute of Architecture. Od roku 2008 se místo navrhování domů věnuje tomu, aby ostatní lidé brali architekturu a veřejný prostor vážně.

Od té doby žil v různých koutech planety, od Amsterdamu přes Los Angeles až po Barcelonu. I díky zkušenosti z hlavního města Katalánska si teď vysnívá Česko, jehož veřejná prostranství dávají smysl pro lidi, kteří v nich žijí. Jeho myšlenky a zkušenosti můžete znát z videí, rozhlasových pořadů, článků, přednášek, diskuzí, konzultací, výstav i dvojice knih.

Ta nejnovější, Dva měsíce v Lisabonu, navazuje na Gebrianův cestovatelský deník z Barcelony, kde spolu s rodinou strávil pro změnu celý čtvrtrok.

„Lisabon je hodně jiný než Barcelona. Je jemnější, subtilnější, chudší, oprýskanější, poničejnější, méně udržovaný, ale taky svým způsobem krásnější. Ideální místo na bloumání, pomalý pohyb,“ píše Gebrian v předmluvě knihy. „Barcelonu lze obdivovat, ale do Lisabonu se člověk snadno zamiluje. Ne nadarmo se říká, že jiné lidi obdivujeme pro jejich kladné vlastnosti, ale milujeme je pro jejich nedostatky.“

Podle architekta má kniha ukázat, že cestovat se dá různě a že někomu může vyhovovat přemístit se z jednoho města do druhého a trávit svůj čas tam. Ve velké míře se přitom věnuje interakci malého dítěte s neznámým městským prostředím. Na rozdíl od předchozího obrazového deníku obsahují Dva měsíce v Lisabonu větší množství odboček i vzpomínek na jiná místa.

Gebrianovy lisabonské úlovky najdete také na instagramu pod hashtagem #gebrianvlisabonu. Komentářem je tam opatřeno na 300 příspěvků.

