SOUTĚŽ: Feminismy. Vyhrajte novou knihu o historii boje za emancipaci a rovnoprávnost

OHLASY NA KNIHU

„Kniha Lucy Delap není jenom oslavou feminismu. Jde jí o kritickou historii, která porovnává zisky a ztráty různých metod a strategií, je si jasně vědoma, že projekty s feministickými záměry samy od sebe neodstraní nerovnosti způsobené třídou, rasismem, kolonialismem nebo byrokracií. Sny některých žen můžou být pro jiné noční můrou. Delap zkoumá několik takových případů a nabádá současné i budoucí feministy, aby se vyvarovali chyb z minulosti.“ — The New York Review of Books