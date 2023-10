SOUTĚŽ: Katalog mezigeneračních nedorozumění. Vyhrajte kousavý román Fosilie

V ostře načrtnutých situacích a vtipně podaných dialozích se v malém velkém románu střetávají tři rozličné pohledy na svět.

Publicista a spisovatel Michal Kašpárek | Foto: Alžběta Ressnerová

Děda tráví důchod psaním řetězových e-mailů o tom, jak se rozpadá normální svět, a stává se konspirátorskou celebritou. Otec Vladimír, počítačový́ expert a fanoušek vědeckého pokroku, se samostatně vypracoval ke skvěle placenému místu v technologické firmě.

Rád si vypočítává, co všechno udělal pro blaho rodiny i lidstva, a vždycky mu vyjde, že na sebe může být právem pyšný́. Až do chvíle, kdy zjistí, že se z jeho dcery Julie stala ekologická aktivistka, která nekompromisně bojuje právě proti tomu, v co sám věří.

„Tak tam na sebe koukají, oba se snaží najít klíč k tomu druhému, a čím víc se o to snaží, tím jsou vyděšenější. Španělé a Aztékové potřebovali desetitisíce let bez vzájemného kontaktu, aby se pro sebe stali takovou záhadou, jakou si jsou táta s dvacetiletou dcerou,“ píše Kašpárek.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Vladimír by strašně rád věděl, kde se v mladém člověku s moderní výchovou může vzít tak dusivý pocit viny. Co to je, když ne deprese? Julie zase nechápe, jak může táta ten pocit viny nechápat, proč jí teď s tou svou bezohlednou láskyplností nebo láskyplnou bezohledností ještě připomíná výlety, kvůli kterým ji ta vina tíží.“

Editor a publicista Michal Kašpárek pracuje od roku 2021 v Samizdatu, datovém týmu Českého rozhlasu. Komentáře, recenze a rozhovory publikoval ve Finmagu, Reportéru, Heroine, na Seznam Zprávách nebo na Radiu Wave. Debutoval v roce 2018 novelou Hry bez hranic.

V knižní soutěži tento týden hrajeme o román Fosilie | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 5 románů Fosilie, napište nám až do tohoto pátku 27. října do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: