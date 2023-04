SOUTĚŽ: Padouch, nebo hrdina? Vyhrajte novou knihu o Františku Krieglovi

Letošní 115. výročí narození Františka Kriegla, jediného politika, který odmítl podepsat souhlas s okupací Československa v roce 1968, připomíná zvláštní ocenění Nadace Chaty 77, ale i šestisetstránková monografie publicisty a historika Martina Gromana s podtitulem Voják a lékař komunismu. Zahrát si o ni můžete tento týden v rámci pravidelné knižní soutěže serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 15:47 24. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V knižní soutěži tento týden hrajeme o 600stránkovou publikaci Kriegel: Voják a lékař komunismu | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Když 21. srpna 1968 obsadila vojska Varšavské smlouvy území Československa, František Kriegel byl jedním z těch, kteří byli odvlečeni do Moskvy, aby podepsali potupné Moskevské protokoly.

„Všichni jsme ho přesvědčovali, aby podepsal,“ vzpomínal Zdeněk Mlynář ve svém z memoáru Mráz přichází z Kremlu. „Ludvík Svoboda na něj křičel tak, až se Kriegel ohradil a Svoboda zmlkl. Pamatuji se, jak Kriegel řekl: ,Co se mnou mohou udělat? Pošlou mě na Sibiř, nebo mě dají zastřelit. S tím já počítám a kvůli tomu nepodepíšu.‘“

Martin Groman na knize o Františku Krieglovi pracoval 20 let | Zdroj: Nakladatelství Paseka

„Problém podpisu-nepodpisu v roce 1968 není otázkou Krieglova hrdinství nebo zásady. Podle něj prostě nebylo možné protokol podepsat, protože nešlo o delegaci, ale o unesené komunisty,“ namítá Martin Groman v rozhovoru pro Radiožurnál.

„To, co jim dali k podpisu, nebyla dohoda, ale diktát, a to, co se stalo, byla kapitulace. (Kriegel) říkal, že je zástupcem lidu a jako takový nemá legitimitu k tomu, aby jednal o mezinárodní smlouvě, která omezí samostatnost státu. Proto navrhuje vrátit se zpátky a projednat vše v parlamentu.“

Groman na knize o Krieglovi pracoval dvacet let. Obšírná monografie čítající přes 600 stránek dává možnost poznat v celistvosti nejednoznačný příběh muže, který je širší veřejností stále pokládán zčásti za hrdinu a zčásti za padoucha.

V to nicméně ve svých přemítáních doufal Václav Havel už v roce 1988: aby jednou vznikla kniha, díky níž by „lidé pochopili, že tu byli dokonce i komunističtí politikové, kteří byli normálními čestnými a statečnými lidmi, byť třeba tragického osudu“.

F. Kriegel si na jednání předsednictva ÚV KSČ 20. 8. 1968 dělal poznámky. Blížila se půlnoc, když se od telefonu vrátil premiér Černík, Kriegel načal nový list:

"23:45, sdělení předsedy vlády, že sovětská vojska překročila hranice ČSSR u Cínovce a na jiných přechodech." #kriegel pic.twitter.com/vJdStuJQDm — Martin Groman (@GromanMartin) August 20, 2020

Po Krieglovi samotném zůstaly jen stručné osnovy nikdy nenapsaného životopisu, a k tomu množství poznámek, úvah či meditací, které si psal v letech, kdy musel odejít od milované lékařské praxe.

„Poznámky si dělal na útržky papíru, na prázdné obálky, občas si začal psát i jakési poznámky ke dni. Napsané však odkládal, více už ho to ani nezajímalo. Nebyla to příprava na psaní pamětí, byl to ventil duše,“ poznamenala si podle Gromana roky po Krieglově smrti jeho manželka Riva.

Martin Groman píše převážně o moderní české a československé historii a o problematice médií, mimo jiné vydal v roce 2015 životopis komunistického novináře Stanislava Budína. Spolu s historikem Michalem Stehlíkem je tvůrcem oblíbeného podcastu Přepište dějiny. Působí také ve Společnosti Ferdinanda Peroutky a porotě Ceny Františka Kriegla.

Knihu Kriegel: Voják a lékař komunismu vydalo nakladatelství Paseka.

Groman v knize nabízí kontext životních peripetií, rozhodnutí a postojů, které jejich nositele opakovaně přiváděly spíše do problémů než na politické a společenské výsluní | Zdroj: Nakladatelství Paseka

