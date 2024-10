SOUTĚŽ: Aristokrat českého ducha. Vyhrajte historický román inspirovaný životem Františka Palackého

V 21 letech se místo dráhy duchovního rozhodl stát vychovatelem ve šlechtické rodině. Nemalou roli v tom sehrála uherská šlechtična Anna Zerdahelyiová, která Palackého výrazně ovlivnila na celý život.

Obálka knihy František Palacký – Aristokrat českého ducha | Zdroj: Ikar

Díky ní a svému postavení soukromého učitele poznal oslnivý svět vysoké společnosti. Ve Vídni pak získal rozhled ve světové filozofii a politice.

V roce 1823 odjel do Prahy, s pomocí Josefa Jungmanna a Josefa Dobrovského se stal součástí tehdejší obrozenecké elity a potkal Terezii Měchurovou, dceru zámožného pražského advokáta.

Fascinující životní příběh jedné z největších osobností naší historie přibližuje román odehrávající se na barvitém pozadí obrozenecké společnosti a převratných událostí, jimiž procházela česká společnost v polovině 19. století.

Hana Parkánová-Whitton je autorkou úspěšných humoristických a detektivních příběhů. Vedle toho napsala také řadu historických románů, k nimž patří například Dáma v modrém hedvábí, Císařova hvězda – Rudolf II., Poslední Lucemburk, Z pamětí císařova antikváře, Ve stínu knížecího stolce, Poslední láska císaře Karla, Sága rodu Reissových, Americký klub českých dam a série románových životopisů o českých královnách.

Žije ve Velké Británii, kde založila vlastní literární agenturu. Předtím přes 20 let pracovala v nakladatelství, naposledy jako šéfredaktorka Knižního klubu.

Historický román František Palacký - Aristokrat českého ducha vydalo nakladatelství Ikar.

UKÁZKA Z KNIHY František se rozhlédl po salonu prešpurské rezidence Zerdahelyiových. Vše tu vypovídalo o bohatství a přepychu – vyřezávaný nábytek, knihovny plné svazků vázaných v kůži, křišťálový lustr, vysoký perský koberec, kožešina před krbem, jehož římsu zdobily čínské vázy. Ze stěn na něj přísně shlížely stářím zčernalé portréty hraběcích předků, což v něm vyvolalo vzpomínku na dávné setkání s hraběnkou Marií Walpurgou v jejím kunvaldském sídle. Co tenhle tu dělá? jako by se ptaly jejich přísné tváře. Jak bude asi vypadat paní Zerdahelyiová? pomyslel si. Jeho všetečná bytná mu stačila prozradit, že jde o nesmírně vzdělanou dámu pocházející z vážené a urozené rodiny, které před necelým půlrokem zemřela dcera. František tedy usoudil, že bude asi vypadat jako hraběnka Marie Walpurga, s níž ji pojila stejně bolestná životní ztráta. Vtom se na chodbě ozvaly lehké kroky mířící k salonu. Dveře se po chvíli pootevřely a dovnitř nakoukla půvabná dívka. „Pan Palacký?“ zeptala se. „Ano,“ přitakal František a rychle vstal z křesla, do kterého ho usadil komorník. Dívka se usmála a vešla do salonu.

