SOUTĚŽ: Vzpomínky na geniálního hudebníka. Vyhrajte nový překlad knihy o Freddiem Mercurym

V listopadu uplyne 32 let od smrti Freddieho Mercuryho. Zpěvák britské hudební kapely Queen si liboval v pompéznosti a okázalých gestech a během vystoupení sršel energií a charismatem. Jaký ale byl mimo jeviště? Na to odpovídá kniha Petera Freestona, který více než deset let pracoval jako Mercuryho osobní asistent. O knihu si můžete tento týden zahrát v rámci pravidelné soutěže serveru iROZHLAS.cz

KNIŽNÍ SOUTĚŽ Londýn 18:21 2. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít