SOUTĚŽ: Friedrich řečený Bedřich. Vyhrajte dokuromán o českém hudebním skladateli

„Myslím si, že trochu nadzvednu naše vlastence,“ přiznala Štráfeldová v rozhovoru pro Radiožurnál. Podle ní se o Smetanovi stále dá zjistit stále hodně nových věcí. Stále například nebyly vydány jeho deníky.

Ty si tvůrce naší národní hudby psal německy. Správně mluvit a psát česky se totiž učil až dlouho po třicítce. Což bylo podle Štráfeldové záměrné a souviselo to s fází českého vlastenectví.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Když si potřeboval napsat dopis se svou druhou ženou v době jejich těžké manželské krize, tak ho psal německy, protože neměl slovní zásobu,“ uvedla autorka jeho biografie.

Její dokuromán je také zamyšlením nad tím, proč byl Smetana tolikrát, jako snad žádný jiný tuzemský umělec, propagandisticky zneužit. „Měl okruh velkých obdivovatelů, kteří na propagandě pracovali, a pak tam byl okruh jeho protivníků, se kterými se dostával do velmi těžkých sporů. Jak si vzájemně nadávali v novinách, by bylo dneska žalovatelné,“ popsala Štráfeldová.

Podle ní ale Smetanovi nejvíce uškodilo, v jaké míře a jakým způsobem se o něm po jeho smrti začalo vyučovat: „Když vám někdo od prvních školních let neustále nutí nějakou osobnost, tak se vůči ní pochopitelně v mladších generacích vytváří odpor. V tomto smyslu je Smetana tak trochu obětí i sama sebe.“

Milena Štráfeldová vystřídala řadu zaměstnání v muzeích, knihovnách či na ministerstvu kultury. Mnoho let pracovala jako redaktorka v České televizi a na různých rozhlasových stanicích, mimo jiné i v zahraničním vysílání Českého rozhlasu. Její poslední knihu Friedrich řečený Bedřich vydalo nakladatelství Ikar.

A poslechněte si také pořad Akcent věnovaný právě odkazu Bedřicha Smetany:

Pokud se chcete zapojit do soutěže o pět dokurománů Friedrich řečený Bedřich, napište nám až do tohoto pátku 24. května do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: