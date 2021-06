SOUTĚŽ: Grébovské motyky. Vyhrajte sbírku alternativních dějin pražských čtvrtí a ulic

Nestalo se, ale mohlo – snad jen kdyby historie mívala trochu větší smysl pro humor. Tímto způsobem přistupuje Pavel Houser ve své sbírce k legendám za pražskými kouty, které často vyvěrají z etymologie názvů a jmen a mají spíše než tradičním místopisným pověstem blíže k černým groteskám nebo dekadentnímu bedekru. O Grébovské motyky a další pražské pověsti si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 13:13 21. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Grébovské motyky a další pražské legendy od Pavla Housera | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na každém pražském rozcestí se můžete rozhodnout, zda zahnete vpravo, nebo vlevo. V prvním případě se z člověka časem stane leda tak otravný nápravník, který se pokouší zlepšovat věci veřejné,“ píše v úvodu knihy Pavel Houser.

„Kdo se dá naopak vlevo, sezná, že v Praze žijeme v nejlepším z možných světů, a stane se nálevníkem. Však Praha náleven je plná a jsou pro povahu města ve skutečnosti mnohem důležitější než třeba kavárny či jiné kulturní zvrácenosti.“

Kniha Grébovské motyky od Pavla Housera | Zdroj: Nakladatelství Druhé město

Podle Housera jsou v české metropoli zajímavými cestami právě takové, které vedou do „míst prostoupených levotou“. Jak konstatuje, být pražským nálevníkem je každopádně skvělé.

„To, že alkohol je základem pražského genia loci, věděli nejen Jaroslav Hašek či Ladislav Klíma, ale i Karel Čapek – viz například jeho díla R.U.M., Továrna na Absolut, Pivní parta či slavný popis nerovného boje se závislostí Válka s loky,“ vtipkuje autor.

V podobném duchu se pak nesou celé Grébovské motyky. Jednotlivými krátkými texty prostupují hrátky se slovy, kontexty i fantazií. Právě tuhle „sympatickou potrhlost“ a „skotačivou komiku“, které prorůstají celou sbírkou, vychvaluje server iDNES.cz ve své recenzi nejvíce.

Čtenáři se dozvědí například o pohanských obětech na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli, nenávisti mezi obyvateli Řep a Řeporyjí nebo faktu, že už od neolitu není skutečným centrem města Hrad, ale letenský fotbalový stadion Sparty.

„Oficiální“ historie také zamlčela skutečnost, že Horymír se Šemíkem se vrhli z Nuselského mostu u stanice metra Vyšehrad nebo že Okoř je Ochoř, a to pro nezdravou cestu, která tam vede z pouštního Suchdola.

Pavel Houser je autorem několika knih odborných či populárně vědeckých, jako jsou například Černobílá cesta – šachové povídky a studie nebo Zvrhlá věda. Čistokrevnou beletrii si v Grébovských motykách vyzkoušel vůbec poprvé. Hravé ilustrace ke knize, kterou vydalo brněnské nakladatelství Druhé město, připojila Kateřina Sidonová.

