SOUTĚŽ: Mijazaki a jeho svět. Vyhrajte knihu o propleteném životě a tvorbě japonského animátora

Mijazaki vyrůstal v postapokalyptické atmosféře Japonska po atomových útocích na Hirošimu a Nagasaki. Tam se rodí jedna z interpretačních linek knihy, která režisérův osobní život propojuje s výkladem jeho filmů.

Přináší přitom množství detailů o Mijazakiho inspiracích či opakujících se prvcích jeho tvorby, ať už jde o silné hrdinky, environmentální noční můry, nebo vize utopických společností.

OHLASY NA KNIHU „Susan Napierová působivě a důvtipně popisuje složitosti a rozpory v srdci pana Mijazakiho i jeho tvorby.“ — Neil Gaiman

„Zásadní dílo ve vědě o anime.“ — magazín Hyperallergic

„Práce vynikající vědkyně a nadšené fanynky.“ — Publisher's Weekly

„Bylo by velice snadné sepsat o něm knihu, v níž by se do omrzení opakovalo: ‚Pak se Mijazaki zavřel do studia a usilovně pracoval‘,“ píše Napierová v předmluvě knihy.

„Jakkoliv se jedná o přiléhavý popis jeho tvůrčího procesu, Mijazakiho život, svět a dílo jsou o poznání bohatší. V mnoha ohledech je sám sobě tím nejlepším mluvčím, ať už prostřednictvím vlastních slov, nebo skrze tvorbu.“

Jako klíčová osobnost studia Ghibli Mijazaki otevřel Západu umění japonské animované tvorby a dodnes ovlivňuje celosvětovou popkulturu od komiksů po videohry. Internet přitom baví screenshoty z dokumentárních snímků nahlížejících do jeho soukromí. Animátor v nich trousí věty typu „Anime byl omyl. Je to jen odpad,“ nebo „(3D animace) je tak zvláštní. Jako když vytvoříte nový virus.“

„Mijazaki je osobitý génius, ale on i jeho tvorba jsou také amalgámem doby a místa, kde se narodil a vyrostl, mimořádného a někdy mučivého prostředí Japonska 20. a 21. století“ píše autorka knihy.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Řekla bych, že se na zrodu ojedinělého tvůrce podílela složitá historie země v kombinaci s bohatou vizuální, literární a duchovní kulturou, i pro západní svět možná poněkud překvapivým kosmopolitismem.“

Susan Napierová přednášela na katedře východoasijských studií Harvardovy univerzity, dnes je profesorkou japonského programu americké Tuftsovy univerzity. Jako kritička se zaměřuje na japonské anime a mangu.

Publikaci Mijazaki a jeho svět vydalo nakladatelství Paseka v českém překladu Jany Hejné.

Vyhrajte knihu Mijazaki a jeho svět | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Pokud se chcete zapojit do soutěže o pět knih Mijazaki a jeho svět, napište nám až do tohoto pátku 12. ledna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: