SOUTĚŽ: Svůdkyně, světice a agentky s povolením zabíjet. Vyhrajte knihu o biblických ženách

Mnohé z toho, co se o bibli po staletí traduje, nemá oporu v původním textu. Dokonce ani Adam s Evou nemuseli být prvními lidmi – a osudný plod, který ze stromu poznání utrhli, možná vůbec nebyl jablkem. Jaké příběhy skrývají biblické postavy jako Salome, Máří Magdaléna nebo Ester? A jaké místo má v Bibli tajemná Lilit? To všechno odhalují knižní Hebrejky, o které si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz.

Nová kniha publicisty a politologa Jana Fingerlanda nechce být jen dalším vyprávěním o osudech biblických žen. Místo toho zkoumá, jak tyto příběhy v průběhu staletí chápali rabíni, křesťanští teologové nebo různé sekty, jejichž interpretace byly časem potlačeny nebo zapomenuty.

„Sám jsem si chtěl při psaní spoustu věcí ujasnit. Nejenom o konkrétních ženských postavách, ale taky o tom, jak lze Bibli číst mimonábožensky,“ přiblížil Fingerland svůj přístup k Bibli v pořadu Hergot! na Radiu Wave.

V Hebrejkách se ptá, co mohou interpretaci náboženských textů dodat novodobé obory, jako je antropologie, lingvistika nebo psychoanalýza, a co z původního obsahu skrývají, nebo přinejmenším rozmělňují novodobé překlady. Ukazuje také, jak biblické ženy zachytili malíři, filmaři, nebo spisovatelé. Často přitom dochází k nečekaným závěrům.

Jan Fingerland studoval politologii, filozofii a židovská studia v Praze, anglickém Yorku, ve Stockholmu a v Jeruzalémě. V současné době působí jako komentátor Českého rozhlasu Plus. Zabývá se kulturou, náboženstvím a politikou Blízkého východu — a také biblí, kterou pojímá jako literární dílo či kulturně historický dokument.

Je autorem populárního podcastu Předvařená bible, který vzniká ve spolupráci s Jewish Community Center Prague a nabízí čtení posvátných příběhů nenáboženským způsobem. Jeho knihu Hebrejky – Biblické matky, démonky, královny i milenky vydalo nakladatelství Pražské příběhy.

