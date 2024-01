SOUTĚŽ: ‚Literární detektivka.‘ Vyhrajte Hellu, román na stopě české Židovky odsouzené do lágru

Původně se mělo za to, že Helena Frischerová byla společně se svým manželem popravena za stalinského Velkého teroru. Teprve před několika lety se ukázalo, že žena, která trvala na oslovení Hella, strávila deset let v pracovním táboře na severu Ruska.

Po propuštění žila v Moskvě, a to až do své smrti v roce 1984. O 30 let později vyšly v českém překladu její lágrové vzpomínky.

„Vypadala neuvěřitelně. Černé vlnité vlasy měla jako rozcuchanou a špatně rozčesanou hřívu. Rysy její tváře stejně jako celý její vzhled patřily jiné kultuře a zdálo se, že i jiné historické epoše. Jako by sestoupila z reliéfu středověkých mincí,“ stojí v poopraveném a definitivním dovětku k reálnému osudu manželského páru, který se stal předobrazem dvou hrdinů Weilovy Moskvy-hranice.

Místní ženy o Helle říkaly, že několikrát chtěla spáchat sebevraždu. Na cestě tam se například vrhla přes palubu parníku do řeky. Málem už ji nezachránily. „Někdy vyprávěla pohádky, které se podobaly skutečnosti, jindy opravdové příběhy, které se zdály vymyšlené. Její vlastní příběh je kanonický,“ vypráví se dál.

Machoninová se snaží rekonstruovat její osudy i vnitřní život na základě všech dostupných faktů včetně Helliny korespondence. Reflektuje tak širší souvislosti, minulost i současnost Ruska, vztah literatury a reality, jakož i svou vlastní cestu k osobnosti Heleny Frischerové.

„Autorčino alterego se v textu vydává po stopách Helly (…). Tato ,literární detektivka‘ je putováním jak fyzickým, tak duchovním a rovněž poutí proti proudu času, a to jak osobního, tak času ruských dějin,“ hodnotí spisovatelka Petra Hůlová.

Alena Machoninová působila na Moskevské státní univerzitě jako lektorka českého jazyka a literatury. V Rusku prožila přerývaných dvacet let. Píše a přednáší o ruské literatuře 20. a 21. století, především o neoficiální sovětské poezii a současné próze.

Je autorkou doslovů k prózám Ljudmily Ulické, Andreje Bitova, Heleny Frischerové, Tamary Petkevičové, Andreje Platonova, Mariji Stěpanovové nebo Oksany Vasjakinové. Některé z těchto knih také přeložila.

Její prvotinu Hella vydalo nakladatelství Maraton.

