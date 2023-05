SOUTĚŽ: Henry Kissinger ve 100 letech. Vyhrajte knihu k životnímu jubileu veterána americké politiky

Radil pěti americkým prezidentům a od roku 1973 patří k nositelům Nobelovy ceny míru. Henry Kissinger se v sobotu dožil 100 let. Ve své nejnovější knize, o kterou si můžete tento týden zahrát v rámci pravidelné soutěže serveru iROZHLAS.cz, analyzuje strategické myšlení šestice klíčových osobností 20. století, s nimiž se osobně setkal. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Washington 14:12 29. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký politik a diplomat Henry Kissinger na ekonomickém fóru v Pekingu v listopadu 2019 | Foto: Jason Lee | Zdroj: Reuters

Kissingera jde považovat za skutečného veterána americké diplomacie minulého století. Od konce 60. let působil jako bezpečnostní poradce prezidentů, v 70. letech pak sám americkou diplomacii vedl.

Zatímco některé si svým pragmatickým přístupem k řešení problémů získal, pro jiné se stal zosobněním pleticháře, který neváhal v zájmu dosažení svých cílů podporovat i diktátorské režimy.

„Kissinger už od samého počátku studené války hlásal, že o všem rozhoduje mapa. Tím pádem střední Evropa, východní Evropa, ke které měl mimochodem naprosto velkopanský vztah, zkrátka patřila Rusku,“ komentuje Kissingerův geopolitický přístup historik Igor Lukeš v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

„S tím nelze nic dělat, protože geografii člověk nezmění. Nyní, když říká, že Ukrajina patří Rusku, v podstatě jenom vyjadřuje to, co sám říkal v sedmdesátých letech, kdy byl mocným zahraničním politickým téměř diktátorem. Různým východoevropským delegacím cynicky naznačoval, že si prostě musí na sovětskou okupaci zvyknout,“ dodává Lukeš.

Ve své nové knize Umění politické strategie se Kissinger soustředí na kariéru šesti světových státníků: prvního poválečného kancléře Německa Konrada Adenauera, francouzského prezidenta Charlese de Gaulla, amerického prezidenta Richarda Nixona, egyptského prezidenta Anvara Sádáta, zakladatele Singapuru Li Kuang-jaoa a britské premiérky Margaret Thatcherové. Zvláštní pozornost přitom věnuje zejména jejich politické strategii vycházející z národních zájmů a mezinárodních vztahů.

Kissinger uvažuje nad tím, jaká poučení jde ze zkušeností těchto státníků odvodit, a přivádí čtenáře k otázce, jestli dnes existují političtí lídři, kteří jsou obdařeni charakterem, inteligencí a vlastnostmi nutnými k tomu, aby obstáli před problémy současného světa. Zkrátka: existují ještě skuteční lídři?

Kissinger pracoval jako poradce za vlády prezidentů Dwighta Eisenhowera, Johna F. Kennedyho a Lyndona B. Johnsona. Mezi lety 1969 až 1975 byl předsedou Rady pro národní bezpečnost, v září 1973 se stal ministrem zahraničí USA. Ve funkci setrvával do ledna 1977.

Podrobně se zabýval dějinami evropské diplomacie 19. století, jako politolog se podílel na formulaci amerických strategických cílů, jako ministr zahraničí měl možnost je také naplňovat. Spisovatelské nadání uplatnil v řadě publikací o zahraniční politice a diplomacii, v českém překladu vyšly v několika vydáních například Umění diplomacie nebo Uspořádání světa.

U příležitosti Kissingerových stých narozenin v nakladatelství vyšlo i Umění politické strategie, a to v překladu Martina Pokorného.

„Kissingerovy konkrétní sondy můžeme vnímat jako učebnici dějin druhé poloviny dvacátého století. Skrze dílčí pohledy si čtenář učiní hlubší představu o vztahu mezi Čínou a Spojenými státy, o významu války ve Vietnamu, o řadě určujících událostí v tomto období,“ slibuje překladatel.

