SOUTĚŽ: Hipík. Vyhrajte nový autobiografický román Paula Coelha

Dlouhé vlasy, pestrobarevné oblečení a poznávací symbol ve tvaru obrácené vikinské runy. Do společnosti takzvaných hippies zavádí čtenáře nová kniha Paula Coelha. V ní brazilský bestsellerista na základě vlastních vzpomínek předkládá výpověď generace, která si dovolila snít o svobodnějším životě v míru.

Konec 60. let minulého století. Hnutí takzvaných hippies spojuje kromě volnomyšlenkářského způsobu života také touha poznat celý svět. K tomu, aby toho dosáhli co nejlevnější cestou, jim slouží v rámci komunity dobře známý průvodce Evropa za pět dolarů na den. Ten obsahuje informace o tom, kde se za nízkou cenu najíst, ubytovat i pohybovat, aby byl člověk neustále mezi podobně smýšlejícími.

Za centra svobodného světa se v té době považuje londýnský Piccadilly Circus a Dam v Amsterdamu. Právě na holandském náměstí se jednoho dne setká Brazilec Paulo s Karlou, které jejich setkání předpověděla věštkyně.

Nizozemská dívka hubeného muže s dlouhými vlasy přesvědčí, aby se spolu vydali do Nepálu, středobodu náboženského poznání. Cesta takzvaného Kouzelného autobusu tehdy stála jen asi 100 dolarů a trvala tři týdny.

Mladá dvojice, která se v té době znala jen několik málo hodin, se rozhodne vyrazit na životní etapu, aby našla sebe sama a vyslechla si přitom příběhy dalších, kteří je na jejich cestě doprovodí.

Román Hipík patří k nejosobnějším dílům oblíbeného brazilského autora Paula Coelha. Čerpá v něm totiž z bohatých osobních zážitků z přelomu 60. a 70. let a zkušeností svých známých. Spolu s českým překladem vychází také audiokniha, kterou namlouvá herec Martin Pechlát.

