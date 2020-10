SOUTĚŽ: Hladoví a sytí. Vyhrajte novou satiru od autora bestselleru Už je tady zas

Ve svém debutovém románu Timur Vermes oživil Adolfa Hitlera. V Hladoví a sytí, své druhotině, přichází německý spisovatel opět se společenskou satirou, která je skličující i komická zároveň. Realita uprchlických táborů se v ní setkává s cynickou senzacechtivostí médií a populismem politiků. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Uprchlický tábor 12:34 26. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V románu Hladoví a sytí se mladý africký uprchlík vydá s dalšími 150 tisíci migranty na pěší pouť do Evropy (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

V budoucnosti nepříliš vzdálené od naší současnosti Německo uzavře svou jižní hranici, aby zabránilo přílivu migrantů z Afriky. Na Sahaře mezitím vznikají obrovské uprchlické tábory, v nichž čekají miliony uprchlíků na vyřízení žádosti o azyl.

Obálka knihy Hladoví a sytí od Timura Vermese | Zdroj: Nakladatelství Argo

Život v tom největším z nich se skládá zejména z nekonečného čekání. Když tedy do něj jednoho dne zavítá populární německá moderátorka, mladý uprchlík Lionel ihned zavětří jedinečnou příležitost, jak z místa uniknout. Využije přítomnosti televizních kamer a vydá se spolu s dalšími 150 tisíci migranty na pěší pouť do Evropy.

Živé záběry karavany v doprovodu půvabné moderátorky si brzy získají pozornost diváků. Zatímco ale soukromá televize jásá nad rekordní sledovaností a milionovými příjmy z reklamy, německá vláda řeší zdánlivě neřešitelné dilema: Mají nechat uprchlíky dojít až do zaslíbeného Německa, nebo je násilím zastavit?

OHLASY NA KNIHU „Znamenitá kniha: vtipná, nepříjemná i smutná!“ – STERN

„Timur Vermes pitvá současnost jemným, ale ostře nabroušeným nožem. Nešetří nikoho, jeho kniha je humorná i nepříjemně jízlivá – od první do poslední stránky.“ – Deutschladfunk Kultur

„Tento román je fikce. Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky sice bylo v roce 2016 celosvětově na útěku zhruba sedmdesát milionů lidí, ale to ještě zdaleka neznamená, že někdo z nich dostane geniální nápad,“ píše Vermes v krátké poznámce, která jeho nový román uvozuje.

„A i kdyby: Není nikterak zaručeno, že by o takovém nápadu informovala nějaká televizní stanice. A kdyby to přece jenom došlo až tak daleko, není jisté, že se k ní vyjádří Campino (pozn. red.: zpěvák kapely Die Toten Hosen), a koneckonců nikdo nemůže zaručit, že se určité osoby zachovají tak, jak je jim v knize podsouváno. Je veskrze možné, že všechno dopadne jinak. Pouze to není pravděpodobné.“

Hladoví a sytí vyšli v německém originále v roce 2018. Po šesti letech tak následovali prvotinu Timura Vermese, satirický román Už je tady zas, ve kterém se do současnosti probudil Adolf Hitler.

Kniha se stala hitem i mimo Německo. Překladová práva se prodala do více než 40 zemí, ten český vyšel v roce 2013. Její příběh, který ukazuje, jak snadno se mohou dějiny opakovat, posloužil také jako předloha ke stejnojmenné divadelní a filmové adaptaci.

