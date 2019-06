SOUTĚŽ: Hlas kukačky. Vyhrajte nový román napsaný podle skutečných událostí

Tři ženy, síť složitých vztahů a jedno velké tajemství. Příběh rozehraný napříč několika epochami československých dějin nabízí nový román Hany Marie Körnerové. O knihu Hlas kukačky si můžete zahrát tento týden v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 14:13 24. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Hlas kukačky od Hany Marie Kӧrnerové | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tuto knihu dlužím svým prarodičům Marii a Jaroslavovi, neboť jsem celé dětství poslouchala jejich vyprávění o pohnutých událostech v českém pohraničí v letech 1938 až 1945,“ píše Hana Marie Körnerová na začátku knihy. „Říkali, že na některé věci se zapomenout nesmí už proto, aby se nemohly opakovat. Protože plynoucí čas vždycky nahrává viníkům a lidská paměť je krátká.“

Román Hlas kukačky je kromě toho věnovaný také trojici žen — Margitce, Ludmile a Alence —, které byly inspirací pro ústřední postavy vyprávění.

Körnerová pracovala 15 let ve zdravotnictví, svou znalost prostředí pak využila v knihách Prosím vás, sestřičko, Děkuji, sestřičko a Co neodvál ani čas. Jejím prvním románem byl ale v roce 1993 Pán hor. Nakonec šestidílná série mapovala historii francouzského šlechtického rodu. K Francii 18. a 19. století se autorka následně ještě několikrát vrátila.

Známým je také skutečný příběh z poválečného Československa nazvaný Heřmánkové údolí nebo pětidílná historická sága Kočár do neznáma. Dobový thriller Andělská tvář se stal předlohou ke stejnojmennému filmu Zdeňka Trošky.

