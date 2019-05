SOUTĚŽ: Honest Guide. Vyhrajte podepsaného netradičního průvodce po Praze

„Praha není jenom most a Hrad,“ tvrdí ve své nové knize autoři internetového pořadu Honest Guide. Neodkazují přitom pouze na text písně od kapely PSH, ale i fakt, že v metropoli stojí za vidění i místa, která se v kteroukoli denní dobu nehemží davy turistů. Nabízejí proto necelou padesátku osobních tipů, kam se v Praze vydat a kam naopak ne. Neformální styl jejich netradičního průvodce doplňují ilustrace Elišky Podzimkové. Knižní soutěž Praha 11:45 6. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eliška Podzimková, Janek Rubeš a Honza Mikulka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za novou publikací stojí reportéři Janek Rubeš a Honza Mikulka, kteří společně už tři roky točí videoprůvodce Honest Guide. Rubeš napsal texty — podle svých slov většinou přímo na místech, o kterých pojednávají — a Mikulka připojil fotografie. Animátorka a ilustrátorka Eliška Podzimková to vše na závěr doplnila hravými ilustracemi.

Kniha Honest Guide | Zdroj: CooBoo

„Rozhodně tam neočekávejte adresy míst, otvírací dobu nebo jak se tam dostat. Vždycky je to hezká fotka s hezkou ilustrací a hodně osobním popisem, protože si to pak podle mě každý už sám dokáže najít,“ popsal průvodce Rubeš v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

Autoři tak zvou čtenáře třeba na návštěvu Františkánské zahrady, která se neobejde bez točené zmrzliny z Ovocného světozoru z nedaleké pasáže, projížďku lanovkou nebo posezení v některém z oblíbených podniků.

Knižní Honest Guide ale nezaujme pouze svou netradičně upřímnou perspektivou. Kromě fotografií a originálních kreseb totiž obsahuje také folie s dalšími vtipnými ilustracemi Podzimkové nebo třeba QR kódy, které odkazují na existující videa na YouTube kanálu reportérské dvojice.

Pro některé čtenáře bude publikace nejspíš také prvním setkáním s otevřenou knižní vazbou. „Kromě toho, že je vizuálně krásná, tak mi zprvu přišla hrozně drsná, industriální a upřímná. A jelikož obsahem průvodce jsou místa, která jsou skvělá, a také ta, která skvělá nejsou, tak to jde do sebe,“ vysvětlila Eliška Podzimková.

