SOUTĚŽ: Za strážci zlatých pokladů i do říše boha Radegasta. Vyhrajte Hravého průvodce Českem

Co takhle vydat se na výlet po tuzemských památkách a krajině, dokud ještě počasí přeje pobytům venku? Využít jako inspiraci můžete první svazek Hravého průvodce po Česku od Ivy Petřinové, o kterého hrajeme tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Česko 14:58 10. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte Hravý průvodce Českem | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Čtyřiadvacet jedinečně ilustrovaných výletů od autorů oceňovaného bestselleru slibuje, že se z každého výletu stane nezapomenutelný zážitek — ať už ho podniknete sami, nebo se svými ratolestmi.

Poznáte kraj blanických rytířů, půvaby Šumavy nebo největší skalní město v Evropě. Vydáte se údolím Vydry, do magického ráje poustevníků, za zkamenělou pohádkou, do českého Betléma či za bohem Radegastem. Během putování vás navíc díky knižnímu bedekru čeká spousta zajímavostí, pověstí, úkolů i kvízů, které vám zpestří strávený čas.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

V Hravém průvodci Českem navazuje Petřinová na svou knižní prvotinu Hravý průvodce Prahou — a zároveň i spolupráci s ilustrátorem Vojtěchem Šedou, která jim v roce 2020 vynesla Zlatou stuhu v kategorii Literatura faktu pro děti a mládež.

Iva Petřinová vystudovala cestovní ruch na Vysoké škole obchodní a od té doby pracuje jako průvodkyně. V současné době se věnuje průvodcování po Praze zaměřenému především na tematické vycházky pro děti. Z nich vychází ve svých příspěvcích na blogu a v několika časopisech.

Hravého průvodce Českem I. vydalo nakladatelství Fragment.

Čtyřiadvacet ilustrovaných výletů slibuje, že se z každého výletu stane nezapomenutelný zážitek — ať už ho podniknete sami, nebo se svými ratolestmi | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 publikací Hravý průvodce Českem, napište nám až do tohoto pátku 14. října do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se jmenovaly filmy o příhodách městského kluka Vény a jeho svérázného dědy z šumavské hájovny?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.