SOUTĚŽ: Hravý průvodce Prahou. Vyhrajte knižního pomocníka pro zábavné vycházky s dětmi

Do světa bájí a mýtů na Vyšehrad, za pokladem českých králů na Hrad nebo křížem krážem po Malé straně za nejbohatším Jezulátkem. Nová kniha průvodkyně Ivy Petřinové nabízí celkem 19 nápaditých procházek po Praze. Své následovatele nechá nahlédnout do historie české metropole a současně procvičí i jejich pozornost. O jednu z publikací Hravý průvodce Prahou si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 11:46 19. srpna 2019

„Dostat děti ven dá někdy pěknou práci. Když ale máte chytrého pomocníka, který běžnou procházku promění v objevitelskou výpravu, máte vyhráno,“ slibují autoři nového průvodce hlavním městem.

Necelá dvacítka výletů zavede na Pražský hrad, Kampu, Hradčany, Petřín, Vyšehrad nebo do Židovského a Starého Města. Čtenáři se na cestě po pražských ulicích a zahradách dozvědí třeba to, jak dostala své jméno Hladová zeď, kde se natáčely scény z filmů Chobotnice z II. patra nebo Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, kdo tenkrát vlastně střílel na Střeleckém ostrově nebo i to, jaká budova u Václavského náměstí bývala dříve hotelem, kde se několikrát ubytoval i známý svůdník Giacomo Casanova.

Kniha obsahuje pověsti a informace k historii jednotlivým místům, a tak ji využijí nebo rodiče, ale třeba i učitelé a vychovatelé. Každou procházku navíc doplňují ilustrace a hravé úkoly.

Iva Petřinová vystudovala cestovní ruch, od té doby pracuje jako průvodkyně. Pro inspirace k sepsání Hravého průvodce po Praze tak nemusela daleko. Zaměřuje se totiž právě na tematické vycházky pro děti.

Autorem ilustrací k průvodci je Vojtěch Šeda. Jeho kresby se často věnují obdobím z českých dějin. Ilustroval tak například komiksové knihy Jak se Havel stal prezidentem, Hrdinové nebo Pražská defenestrace.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 publikací Hravý průvodce Prahou, napište nám až do tohoto pátku 23. srpna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Ve které pražské zahradě hlídá jezírko bronzová socha lachtana?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.