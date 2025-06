SOUTĚŽ: Fenomén z Husinecké. Vyhrajte knižní rozhovor s muzikantem Máriem Bihárim

Všestranného hudebníka Biháriho „objevila“ v roce 1988 Zuzana Navarová. S její kapelou Koa hrál až do jejího rozpadu, poté založil kapelu Bachtale Apsa. S Bárou Hrzánovou vystupuje v uskupení Condurango, hostuje ve skupině Plavci a doprovázel třeba i Janu Kirschner. Vedle toho také složil a napsal řadu písní.

Obálka knihy Hudbu vidím barevně | Zdroj: Nakladatelství Vyšehrad

„Sice jsem věděl, kdo Mário je, ale nikdy jsem se s ním osobně nesetkal. Netuším, jak je to možné. Většina romských muzikantů v Praze se zná,“ svěřuje se v předmluvě novinář, spisovatel a hudebník Patrik Banga.

Autor oceňovaného debutu Skutečná cesta ven, která vypráví o dospívání poznamenaném rasisticky motivovaným násilím, v rozhovorové knize provádí Biháriho osobním i profesním životem.

„Nejsem hudební ignorant, zaregistroval jsem tedy jeho účinkování s kapelou Koa, kde Mário exceloval vedle Zuzany Navarové a Ivána Gutiérreze. Ale upřímně, folk? Písničkář? Kapela Plavci? Proboha, který Rom poslouchá podobnou hudbu?“ podivuje se v knize Banga.

„Vždyť jediný člověk z mého okolí, který byl ochoten si pustit hudbu podobnou Brontosaurům, případně bratry Nedvědy, byla moje matka!“

Kniha dostala své jméno podle pasáže, ve které Bihári popisuje, jak hudbu vnímá ve své hlavě: „Když je to harmonika, tak je to bílý, když je to kytara, tak je to žlutý, když jsou to housle, tak je to žlutý, když je to boostrová kytara, tak je to zelený, když je to flétna, tak je to modrý, když je to klarinet, tak je to hnědý, když je to trumpeta, tak je to žlutý, když je to pozoun, tak je to žlutý, ale trošku dohněda a tak různě.“

Jak vysvětluje, všechno „vidí“ barevně. A tak má i každé písmeno, každé slovo i každé jméno svou vlastní barvu. Třeba jméno jeho rozhovorového kolegy Patrika má barvu modrou.

„Existuje na to i nějaký psychologický termín,“ říká Bihári, „ale nepamatuju si ho. Má to třeba Stevie Wonder.“

