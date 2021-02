SOUTĚŽ: Ikabog. Vyhrajte novou pohádkovou knihu od autorky Harryho Pottera

Dlouhá léta ležela na půdě a mezi čtenáře ji pomohl dostat až koronavirus. Řeč je o nové dětské knize od spisovatelky J. K. Rowlingové, která vznikala v přestávkách během psaní její populární ságy o mladém kouzelníku Harrym Potterovi. Až loni ale začal pohádkový příběh vycházet na internetu. Ilustrovat ho pomohli jeho nejmladší čtenáři. O knižní vydání Ikaboga si můžete zahrát tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Přehršlánie 13:02 1. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spisovatelka J. K. Rowlingová během premiéry snímku Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (foto z listopadu 2018) | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Království jménem Přehršlánie bývalo nejšťastnější na světě. Oplývalo zlatem, zdejší král měl nejkrásnější knír ze všech a po místních dobrotách lidé tančili blahem. Jen v mlžném Mokřadu na severu žil podle legendy strašlivá příšera Ikabog, která pojídala děti. Všichni věděli, že jsou to povídačky, ale ty někdy začnou žít vlastním životem.

Napínavá pohádka plná naděje začala postupně vycházet loni na internetu. Britská spisovatelka prostřednictvím ní chtěla podle svých slov povzbudit děti k četbě během pandemie.

Obálka knihy Ikabog od J. K. Rowlingové | Zdroj: Nakladatelství Albatros

Sama Rowlingová příběh představuje následovně: „Co se od nestvůr, které si vymýšlíme, dozvídáme sami o sobě? Co se musí stát, aby se zlo zmocnilo člověka nebo celé země, a co je potřeba k tomu, aby bylo poraženo? Proč lidé raději věří lžím, i když pro ně mají jen jalové důkazy, anebo dokonce nemají vůbec žádné?“

Přestože je Ikabog určený nejmladším čtenářům, podle jeho překladatele Petra Eliáše má co nabídnout i dospělým. „Na pozadí místy humorného, místy poměrně temného a obecně pěkně promyšleného a docela napínavého příběhu autorka rozebírá nejrůznější témata, jako je třeba ztráta rodiče nebo institucionální péče, což je jev, k němuž se Rowlingová vyjadřuje poměrně často,“ vysvětlil Eliáš v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

„Ne snad že by se dospělí v Ikabogovi dozvěděli něco nového, ale při společném čtení či předčítání, k němuž je text velmi vhodný a dokonce přímo určený, můžou přijít na způsob, jak o podobných věcech se svými dětmi mluvit.“

Rowlingová se ale zájem malých čtenářů snažila probudit i výzvou, že knižní vydání Ikaboga doplní ty nejkrásnější z jejich zaslaných kreseb. České vydání tak ilustruje vítězná čtyřiatřicítka z těch, co zaslaly do soutěže nakladatelství Albatros děti ve věku od 6 do 13 let.

Výtěžek z prodeje knihy hodlá autorka věnovat „projektům a organizacím, které pomáhají skupinám nejvíce zasaženým covidem-19“.

J. K. Rowlingová je autorkou sedmidílné série knih o Harrym Potterovi, které v češtině vycházely mezi lety 2000 a 2008. Vyprávěních ze světa magie se prodalo více než půl milionu výtisků, dočkala se také překladů do 80 jazyků a osmi filmových adaptací.

Kromě toho pod pseudonymem Robert Galbraith píše detektivní sérii o Cormoranu Strikeovi, podle níž vznikl i televizní seriál. Pro dospělé čtenáře také vydala román Prázdné místo.

