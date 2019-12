SOUTĚŽ: Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů o zvířatech. Vyhrajte novou zábavnou knihu pro děti

Věděli jste, že krokodýli vydrží bez jídla až tři roky? Nebo že chobotnice mají víc mozkových buněk než člověk? Nebo třeba že mouchy vnímají chuť nohama, kakají každých pět minut a než sní své (naše) jídlo, nejdříve se na něj vyzvrací? Taková a ještě mnohá další zábavná fakta o obyvatelích zvířečí říše nabízí nová bohatě ilustrovaná knížka. Tento týden si o ni můžete zahrát v rámci pravidelné knižní soutěže serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Stockholm 14:35 16. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů o zvířatech | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hravé ilustrace vycházejí z fantazie švédské výtvarnice Majy Säfströmové. Ta v úvodu knihy píše, že do ní zahrnula vybraná tajemství o svých nejoblíbenějších zvířatech.

„Je to jen střípek ze všech bláznivých, fantastických a zajímavých faktů, díky kterým jsou tito živočichové výjimeční,“ uvádí Säfströmová, která doufá, že kniha čtenářům připomene jedinečnou krásu světa zvířat.

Z veselého atlasu zvířat se tak dozvíte například to, kolik měřil nejdelší zaznamenaný žabí skok, kolikrát za minutu odbije myší srdce nebo i jak dlouho vydrží nepřetržitě létat rorýs.

Maja Säfströmová je architektka a ilustrátorka ze Stockholmu. Kniha Ilustrovaný atlas neobyčejných faktů o zvířatech je její prvotina. Vyšla v roce 2016. Získala si ohlas po celém světě, dočkala se proto už dvou pokračování: o pravěkých tvorech a zvířecích mláďatech.

