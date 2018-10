SOUTĚŽ: Jak maminka vyprávěla o 20. století. Vyhrajte novou knihu reportážních pohádek

Moderní dějiny tak, aby je pochopili malí i velcí. Novinářka Michaela Vetešková ve své nové knížce Jak maminka vyprávěla o 20. století provádí čtenáře po místech spojených s významnými historickými momenty naší historie. V takzvaných reportážních pohádkách spojuje fantazii se skutečností a v rámci zábavných příběhů představuje například osobnost Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše i Klementa Gottwalda. Knižní soutěž Praha / Zlín 13:30 15. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrace ke knize reportážních pohádek Jak maminka vyprávěla o 20. století | Foto: Lenka Jasanská | Zdroj: Verzone

Práce zaměstnává maminku natolik, že ke svým dvěma dětem často přichází až ve chvíli, kdy už obě leží v posteli a čekají na pohádku na dobrou noc. Naštěstí má vždy spoustu zážitků ze své reportérské práce, které jim může sdělit.

Kniha Jak maminka vyprávěla o 20. století od Michaely Veteškové | Zdroj: Radioservis

Sedm příběhů protkaných prvky nadpřirozena mapuje známé historické události, od atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este přes únorový komunistický převrat až po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.

Kniha Jak maminka vyprávěla o 20. století zavede malé i velké čtenáře do míst, kam se Michaela Vetešková dostala díky své práci rozhlasové novinářky. Ať už jde o sklad Národního filmového archivu, mrakodrap ve Zlíně nebo budovu Českého rozhlasu na pražských Vinohradech, všechna místa byla v určitém smyslu svědky významných okamžiků našich moderních dějin.

Více o době, kterou jednotlivé reportážní pohádky zachycují, prozradí vysvětlovníček na spodní části stránek. Čtivou knihu doprovázejí hravé ilustrace Lenky Jasanské.

Michaela Vetešková | Zdroj: Český rozhlas