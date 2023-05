SOUTĚŽ: Kniha o principech světa, která ohromila i Billa Gatese. Vyhrajte novinku původem českého vědce

Abychom mohli začít řešit problémy, musíme nejdříve pochopit základní fakta, tvrdí Vaclav Smil. Oceňovaný vědec českého původu se ve své nové knize zabývá sedmi základními principy, které určují přežití a prosperitu moderní společnosti. S lehkostí přitom čtenářů objasňuje jejich složité procesy. O český překlad publikaci si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Svět 16:47 15. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte novou knihu Vaclava Smila Jak svět doopravdy funguje | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„Proč má většina lidí v rozvinutých společnostech tak povrchní znalosti o tom, jak doopravdy funguje svět?“ ptá se Smil v úvodu své knihy. Za zřejmé vysvětlení má složitost moderního světa.

Lidé podle něj neustále přicházejí do styku s černými skříňkami, jejichž relativně jednoduché výstupy vyžadují minimální nebo žádné chápaní toho, co se děje uvnitř.

„Příčiny tohoto nedostatečného chápaní jdou za rámec skutečností, že rozmach dnešních znalostí vede ke specializaci, jejíž odvrácenou stránkou je čím dál horší chápání – nebo dokonce neznalost – základních principů,“ míní Smil.

V sedmi obsáhlých kapitolách se zaměřuje na podstaty našeho světa, na které možná máme tendenci někdy zapomínat, jako jsou paliva, elektrická energie, jídlo, materiály (amoniak, ocel a beton) nebo třeba globální obchod.

Čtenáři se dozvědí i takové detaily, jako je třeba to, že se lidský čas na produkci jednoho kilogramu pšenice za dvě století snížil z deseti minut na méně než dvě sekundy.

Vaclav Smil je autorem více než 30 knih o energii, životním prostředí, potravě a historii technického pokroku. Do roku 2011 působil na University of Manitoba v Kanadě, kde dosáhl titulu Distinguished Professor.

Je také prvním neamerickým držitelem ocenění Award for Public Understanding of Science and Technology organizace American Association for the Advancement of Science.

V roce 2010 byl časopisem Foreign Policy zařazen do žebříčku Top 100 Global Thinkers, která dává dohromady nejvlivnější globální myslitele. Je také členem Královské vědecké společnosti a držitelem druhého nejvyššího kanadského vyznamenání Order of Canada.

Publikaci Jak svět doopravdy funguje, stejně jako další Smilovy knihy, vydalo v českém překladu Iva Magera nakladatelství Kniha Zlín.

