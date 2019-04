SOUTĚŽ: Za oponou války. Vyhrajte knihu blízkovýchodního zpravodaje ČT Jakuba Szántó

Bývalý válečný zpravodaj České televize Jakub Szántó se za svou dvacetiletou kariéru reportéra hlásil z frontových linií, míst teroristických útoků, státních převratů i revolucí. Své zážitky shrnul v knize Za oponou války: Zpravodajem nejen na Blízkém východě, která byla oceněna Kosmas cenou čtenářů v rámci Magnesie Litery. O publikaci hrajeme tento týden v pravidelné knižní soutěži. Knižní soutěž Blízký východ 11:25 15. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Szántó: Za oponou války | Zdroj: Český rozhlas

Válečný zpravodaj je člověk, který na místech, odkud by jiný už dávno utekl, chce zajít ještě o krok dále, píše ve své knize novinář Jakub Szántó. Na vlastní oči za svou reportérskou kariéru viděl válku mezi Gruzií a Ruskem, nepovedený puč v Turecku i bezmoc obyvatel v Pásmu Gazy.

Kniha Za oponou války | Zdroj: Argo

Konflikty, kterých byl za ta léta svědkem, vždy uvádí do dějinných kontextů. S humorem a upřímností vykresluje obraz toho, co obnáší práce válečného reportéra i jakou daň si nepředvídatelná profese vybírá na nejbližších. V neposlední řadě nabízí také pohled místních, pro které nejde jen o střípek nepříjemných zpráv v denním bloku informací, ale o krutou každodenní realitu.

Publikace Za oponou války: Zpravodajem nejen na Blízkém východě získala v rámci předávání knižních ocenění Magnesia Litera Kosmas cenu čtenářů. Nominaci měla také v kategorii Litera za publicistiku.

Porota Magnesie Litery knihu zhodnotila následovně: „Je dluh nás všech, že nejsme empatičtí a bereme informace z konfliktů jen jako součást denního přídělu zpravodajství. Texty Jakuba Szántó ale nejsou jen popisem válečných událostí, mají větší přesah: autor jako vlastník doktorátu z moderních dějin a laureát dvou profesních cen dokáže líčení lokálních událostí dodat i mezinárodněpolitický rozměr.“

Jakub Szántó vystudoval moderní dějiny na Univerzitě Karlově a budapešťské Středoevropské univerzitě. Začínal jako televizní reportér na televizi Nova, poté přešel na Českou televizi. Mezi lety 2013 a 2018 působil jako zpravodaj na Blízkém východě. Je držitelem Novinářské ceny 2014 a Peroutkovy ceny 2017.

