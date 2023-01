SOUTĚŽ: Na slovíčko s ‚doktorem inženýrem‘. Vyhrajte knižní rozhovor s Janem Hrabětou

Zahrál si praotce Čecha v Českém nebi, správcovou v Lijavci nebo třeba Bédu v Aktu. V Divadle Járy Cimrmana přitom Jan Hraběta původně začínal jako kulisák. Jak vypadala jeho cesta k titulu „doktor inženýr“ a plnohodnotného cimrmanologa? Na to se ptala publicistka Jana Magdoňová. O rozhovoru knihu Přes Zábradlí k Cimrmanům si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Divadlo 16:08 23. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pravidelné knižní soutěži hrajeme o knižní rozhovor Přes Zábradlí k Cimrmanům | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já? Kdo jsem já? No tak podívejte, já nemám rád tak jednostranně stavěné otázky, vážně ne! Copak se lze takto zjednodušujícím způsobem tázat?“ oboří se Hraběta na začátku knihy na její autorku.

Ta ho mezitím už stihne představit: Je elektromechanikem, osvětlovačem, šoférem, domovníkem, asistentem režiséra, řezbářem, (ne)hercem a Cimrmanem. Je to člověk přímý, férový a miluje srandu. Bez své ženy si sice nevybaví jediné datum, ale i tak dodnes umí sáhodlouhý monolog Huga Pludka z Havlovy hry Zahradní slavnosti.

„Je dobré, když divadlo poskládá svůj herecký soubor tak, aby v něm byly zastoupeny různé povahy a typy, a nejlepší je, když jsou to nezaměnitelné osobnosti. Hraběta takovou osobností je,“ píše v předmluvě knihy principál Divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák.

Rozhovorová kniha Přes Zábradlí k Cimrmanům je nostalgickým, intimním i humorným svědectvím jednoho výjimečného hereckém osudu, v němž se divadlo vine jako červená nit.

Hraběta totiž u Cimrmanů začínal v roce 1978. Už o rok později v souboru herecky debutoval rolí krále ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Na svém kontě má kromě toho přes 30 rolí ve filmech a seriálech.

Publikace je věnovaná památce Milana Šimáčka, se kterým Hraběta začal knihu původně psát, „osud mu ji ale nedovolil dokončit“. Vydalo ji nakladatelství XYZ.

Doslov ke knize napsal Miloň Čepelka | Zdroj: iROZHLAS.cz

