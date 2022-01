SOUTĚŽ: Velkolepá cesta hokejového rytíře za Stanley Cupem. Vyhrajte komiksovou knihu Jágr, legenda

Na jedné straně příběh legendárního hokejisty od jeho narození až po konec angažmá v Pittsburghu, na druhé tak trochu netradiční akční vyprávění o rytíři, který místo brnění nosí hokejovou výzbroj a jehož cesta nevede za svatým grálem, ale za Stanley Cupem. I tak by se dala popsat nová komiksová kniha Jágr, legenda, o kterou si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Kladno 11:52 10. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Jaromír Jágr na archivním snímku | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

„Já jsem jednou řekl, že chci bejt nejlepší na světě, a na tom pořád trvám,“ prohlásil Jaromír Jágr ve svých dvaceti letech. Povedlo se mu to? Právě nad touto otázkou se zamýšlejí sportovní komentátoři Andy a Dave, jejichž dialog v komiksové knize Jágr, legenda uvozuje vybrané obrazy ze života jednoho z nejúspěšnějších hokejistů historie.

Ty vedou od kladenské porodnice a bruslařských začátků na šlajfkách na rybníku až k výhře Stanley Cupu s pittsburskými Tučňáky, zisku první evropské Art Ross Trophy pro nejlepšího hráče kanadského bodování nebo zlaté olympijské medaile v Naganu.

Obálka knihy Jágr, legenda | Zdroj: Nakladatelství 65.pole

Jágrova sportovní kariéra je mimořádná nejen v kontextu hokejového světa, ale i jako lidský příběh. Český kluk z vesnice se stal synonymem splnění amerického snu. Podobně jako jeho dětský hrdina Rocky Balboa se z nuly vyškrábal až na vrchol.

Spisovatel Lukáš Csicsely a ilustrátor Vojtěch Šeda jeho cestu na hokejový trůn líčí jako velkolepý rytířský epos provázený zázraky, v tomto případě hokejovými. Svatým grálem tu není Kristův pohár z Poslední večeře, ale hokejová trofej.

Nezapomínají ale ani na cenu, kterou Jágr musel zaplatit za úspěch: počínaje obětovaným dětstvím až po démony, pronásledující nejlépe placeného hokejistu v historii NHL – nejslavnější ligy světa, jež mu řadu let ležela u nohou.

Pro všechny, co se nestali hokejisty

Jak Csicsely, tak Šeda podle svých slov vyrostli na maloměstech devadesátých let, kde se „za největší hrdiny považoval Jágr s Haškem, každý chtěl být jako oni a odejít do světa“. Televize tehdy poprvé vysílala zápasy NHL a kšiltovka se znakem pittsburských Tučňáků byla k dostání v každé vietnamské tržnici. Knihu Jágr, legenda proto věnovali všem klukům a holkám, ze kterých se nestal slavný hokejista.

Csicsely debutoval v roce 2016 novelou Svátek. Je autorem několika knih pro děti (např. Pan Bartoš, listonoš, Předvečer svatého Mikuláše, Pouťovka, Metamorfórky, Nejkrásnější pohřeb Jana Huga), z nichž tři byly vybrány do projektu SČKN a České sekce IBBY Nejlepší knihy dětem.

Tvorbě pro děti a dospělé se Csicsely věnuje i ve své scenáristické práci pro rozhlas a film. Spolupracoval například na krátkometrážní Hranici nominované na dva České Lvy nebo na dokumentární eseji o elektronické hudbě Sound is Innocent.

Šeda patří k současným nejvýraznějším tvářím českého komiksu. Vedle tvorby krátkých stripů a novinových ilustrací se často věnuje tématům z českých dějin. Kniha 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo, kterou ilustroval, získala ocenění Magnesia Litera za rok 2019. Kromě toho ilustroval také řadu komiksových knih, mimo jiné Jak se stal Havel prezidentem, Hrdinové, Pražská defenestrace, Hravý průvodce Prahou či Cha cha chá, zasmál se Mordechaj.

Knihu Jágr, legenda vydalo nakladatelství 65. pole.

Ukázka z knihy Jágr, legenda | Zdroj: Nakladatelství 65.pole

