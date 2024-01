SOUTĚŽ: Návod k použití železnice. Vyhrajte překlad německého bestselleru Jaroslava Rudiše

Literární cesta po kolejích celé Evropy vede z Palerma na Sicílii až do finského Laponska, nočním vlakem z Kyjeva do Lvova nebo lokálkou z Českého ráje do Jedlové. A vůbec nevadí, pokud zmeškáte vlak, protože vždycky pojede další.

„Ve vlaku se stanete součástí jiného světa a potkáte spoustu zajímavých lidí,“ svěřil se Radiožurnálu spisovatel Jaroslav Rudiš, který ve vlaku nejen píše, ale také relaxuje. Ročně přitom podle svých slov ujede 60 až 90 tisíc kilometrů ve vlaku.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Poetický průvodce železnicí je tak hodně osobní knihou. „Píšu v ní, jak jsem se nestal železničářem a o mé nádražácké rodině: dědečkovi a strýci, který sloužil na stanici Jedlová v severních Čechách, v Tanvaldu, Liberci a v Lomnici nad Popelkou, odkud pocházím,“ říká s dodatkem, že by kniha měla čtenáře motivovat, aby sedli do vlaku a někam vyrazili.

Jaroslav Rudiš debutoval v roce 2002 románem Nebe pod Berlínem. Česky napsal čtyři romány a dvě novely, které vyšly v mnoha překladech v zahraničí a dočkaly se i zfilmování.

Za román Winterbergova poslední cesta, který napsal a vydal nejprve německy, byl nominován na cenu Lipského knižního veletrhu a v roce 2020 získal ocenění Chamisso-Preis/Hellerau. Za svou tvorbu obdržel v roce 2022 Cenu Karla Čapka. S výtvarníkem Jaromírem 99 vytvořil kultovní komiks Alois Nebel.

Návod k použití železnice vydalo nakladatelství Labyrint v překladu Michaely Škultéty. Původní německá edice Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen se stala v Německu bestsellerem a dočkala se deseti vydání.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o pět knih Návod k použití železnice, napište nám až do tohoto pátku 26. ledna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: