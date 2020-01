SOUTĚŽ: To je metro, čéče! Vyhrajte nového ilustrovaného průvodce pražským podzemím

Co se děje v pražském metru v noci? Jak získaly stanice své názvy? A jak podzemní trať zasáhla tisíciletá povodeň? Nová knížka plná ilustrací, plánků a komiksů představuje pražské metro jako úžasnou stavbu i skvělý dopravní prostředek. O To je metro, čéče! si můžete tento týden zahrát v rámci pravidelné knižní soutěže serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 12:34 27. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha To je metro, čéče! od Milady Rezkové | Foto: Martin Zajíček | Zdroj: Český rozhlas

Rodiče desetiletého Karla Kroupy nejmladšího hodně pracují, a proto ho každý den nechávají skoro až do večera ve školní družině. Jenže chlapce už to tam vůbec nebaví, obzvlášť středy se mu zdají být nekonečné. Poprosí proto v dopisu Ježíška, jestli by to nemohl nějak zařídit, aby do družiny už nemusel. Aspoň ve středu.

Ježíšek jeho přání vyslyší a domluví, že ho každou středu začne hlídat děda Karel Kroupa nejstarší. Podle vnuka je to trochu svérázný muž, co říká „čéče“ místo „člověče“ a sám si nechává přezdívat Krtek. Malý Karel si představuje nepřeberná dobrodružství, která spolu co týden mohou zažít. Jenže děda ho místo na Merkur vezme do svého osobního království – do pražského metra.

To místo vykopaly stroje a podle dědy se tam vejde celý svět. Jsou tam schody, co jezdí. Lidé známí i cizí, co se nikdy dříve neviděli a už třeba znovu ani nepotkají. Slunce tam nesvítí, ale sem tam fouká vítr, který s sebou bere strhává z hlav klobouky.

Ačkoli tomu Karlík moc nevěří, děda slibuje, že se tu skrývá řada zajímavých míst k prozkoumání. Jako celoživotní pracovník metra to přece musí vědět nejlépe! A tak chlapci vypráví třeba i o tom, kolik kilometrů mají dohromady všechny koleje pražského metra nebo co se vlastně odehrává v těch tmavých prosklených kukaních, co stojí na peroně a není do nich vidět. Ať ho chytí revizor, jestli kecá!

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

První dětská knížka o pražském metru odhaluje tajemný podzemní svět a zavádí i do míst, kam běžný cestující nemá přístup. Hravou, ale fakty nabitou publikaci pro nejmenší čtenáře připravila spisovatelka Milada Rezková s ilustrátory Janem Šrámkem a Veronikou Vlkovou.

„Velmi mě zajímá mezigenerační dialog. Trávit čas s prarodiči, vyptávat se jich a dovolit jim, aby nám předali část ze svých zkušeností, je přeci báječná a důležitá věc,“ vysvětlila Rezková pro Český rozhlas Vltava, proč se rozhodla udělat páteří edukativního vyprávění jednotlivé cesty dědečka s vnukem.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 ilustrovaných knih To je metro, čéče!, napište nám až do tohoto pátku 31. ledna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

K čemu, kromě toho, aby zkrášlovaly stanici metra, jsou různě barevné duté a vypouklé desky na stěnách linky A?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.