SOUTĚŽ: Jeden kopeček šmoulový. Vyhrajte vzpomínky Marie Doležalové na dětství v 90. letech

Kdo vyrůstal v 90. letech, dodnes nostalgicky vzpomíná na to, jak si hrál venku na krvavý koleno, půjčoval si ve videopůjčovnách filmy na VHS nebo o přestávkách ve škole vyměňoval se spolužáky nálepky. Do časů, kdy jeden kopeček šmoulové zmrzliny stál dvě koruny padesát, se ve své druhé knize vrací česká herečka Marie Doležalová.

Sbíraly se figurky z Kinder vajíčka, četla se rubrika Láska, sex a něžnosti v „bravíčku“, staralo se o virtuálního potomka jménem Tamagotchi a poslouchaly se tuzemské holčičí a klučičí kapely. Jedno ale i pro děti takzvaných devadesátek zůstalo stejné. Snilo se o dospělosti a možnostech, které se s ní otevřou. A pak, když konečně přišla, zbylo tesknit po věcech, o které jsme kvůli ní přišli.

Marie Doležalová se ve své nové knize Jeden kopeček šmoulový vrací právě do tohoto radostného období. Vzpomíná přitom na dospívání na trutnovském sídlišti i léta strávená u prarodičů na chalupě.

Nevypráví přitom pouze o vlastní zkušenosti, ale snaží se i přiblížit, jak zvláštní a unikátní bylo vyrůstat zrovna v 90. letech. Ke srovnání má příběhy z dětství svých rodičů a prarodičů, kterým věnuje samostatné kapitoly.

Osobní vzpomínání vychází stejně jako první kniha Doležalové z blogu Kafe a cigárko. Ten byl v roce 2015 oceněn Magnesií Literou. Později vznikla také audiokniha a stejnojmenný seriál.

