SOUTĚŽ: Jedno obyčejný léto. Vyhrajte oceňovaný komiksový román o dospívání

Kamarádky Rose a Windy se opět po roce shledávají během letních prázdnin, které jejich rodiny pravidelně tráví u kanadské pláže Awago. Bezstarostné dny jim naruší střet se světem dospělých, který se zdá být plný hádek, sobeckosti a příliš složitých problémů. O řadou cen ověnčený komiksový román Jedno obyčejný léto si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz.

Tohle léto vypadá jako každé jiné. Rose a Windy dovádějí ve vodě, ládují se gumovými pendreky a předstírají, že jim nenahánějí hrůzu nepřístupné filmy jako Texaský masakr motorovou pilou, které si půjčují v místní sámošce. Prostě dětství, jak má být.

Jenže pak se Rosiini rodiče začnou z nějakého důvodu hádat a dívky se díky vlastní zvědavosti připletou do milostných dramat party puberťáků. V melancholickém, do fialova zbarveném komiksovém příběhu náhle zjistí, že jejich bezčasí mezi dětstvím a dospělostí brzy skončí.

Z komiksového románu Jedno obyčejný léto | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Autorkami knihy jsou sestřenice Jillian a Mariko Tamakiovy, ilustrátorka a scenáristka, které společně debutovaly v roce 2008 komiksem Skim, odehrávajícím se v roce 1993 v dívčí katolické škole.

Jejich Jedno obyčejný léto, které vyšlo v angličtině v roce 2014, se dostalo na výběr nejlepších knih roku podle New York Times Book Review, School Library Journal, Boston Globe, Time nebo Publisher’s Weekly a také na výběr nejlepších komiksů desetiletí podle The Guardian, Comics Beat nebo AV Club.

Román byl oceněn mimo jiné komiksovou cenou Willa Eisnera. Jako první komiks v historii získal také čestné uznání v rámci vyhlášení prestižní Caldecottovy medaile za dětskou literaturu.

Otevřenost, s jakou příběh zachycuje mluvu dospívajících a otázky kolem sexu a sexuality, zároveň vedly k tomu, že Jedno obyčejný léto patří k nejzakazovanějším titulům v amerických knihovnách.

„Vydáváme jej s věkovým doporučením od 13 let a věříme, že může být emotivním a inspirativním čtením pro dospívající i dospělé,“ píše ke knize nakladatelství Paseka.

