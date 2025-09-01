SOUTĚŽ: ‚Tady bys moc nóbl funus neměl.‘ Vyhrajte novelu Pavla Fischla z osvětimské továrny na smrt
S vědomím absurdity situace a dramatu lidské existence popisuje Pavel Fischl ve své autobiografické novele martyrium v osvětimské továrně na smrt, kam byl ve svých 22 letech deportován z Terezína. O knihu Jen čtyři měsíce hrajeme tento týden v pravidelné soutěži webu iROZHLAS.cz.
Píše se podzim roku 1944. Vězeň Kalina ranou pěstí sráží k zemi vězně Jermana jen vteřiny předtím, než by se ve snaze ukončit svůj život vrhnul na ostnatý drát nabitý elektřinou. „Počkej s tím ještě,“ říká mu, „tady bys moc nóbl funus neměl.“
Sužován steskem po dětství prožitém na Moravě, po milované sestře a bratrovi čelí Pavel Fischl tragédii holokaustu statečně, s empatií, ale i s určitou dávkou černého humoru. Díky nalezenému přátelství se nechá doslova zaživa dotáhnout pochodem smrti až k samému konci války.
Rozkol, který se otevírá mezi autorovým poetickým, hluboce morálním niterním světem a morbidní realitou let takzvaného konečného řešení židovské otázky, živí jeho imaginaci a tříbí jeho ryze humanistický postoj.
Beletristicky laděná vzpomínková kniha vychází z Fischlovy pozůstalosti a je unikátním svědectvím fungování nacistické vražedné mašinerie i vězeňské každodennosti.
„Vždy jsem nerad četl, cokoliv se dozvídal či sledoval jakékoli filmy o Auschwitzu, o Terezíně, o holokaustu obecně, o místech, procesech, souvislostech či všelijakých jednotlivostech nacistického plánu vyhladit Židy,“ přiznává v předmluvě knihy Fischlův syn Michael Dagan.
„Nikdy jsem se nechtěl zaobírat uskutečněním této scestné, zlé myšlenky. Teprve v roce 2023, když jsem v podstatě náhodou objevil texty svého zesnulého otce z období války, včetně této autobiografické novely s názvem Jen čtyři měsíce, pochopil jsem, že se má celoživotní snaha vytěsňovat téma šoa stala zcela patetickou,“ dodává.
Pavel Fischl se narodil v roce 1922 v Hradci Králové. V době nacistické okupace byl jako Žid nucen projít terezínským ghettem a koncentračním táborem v Osvětimi. Už v Terezíně se přitom podílel na divadelních představeních, psal literární deník a verše.
Po válce žil v Praze, kde studoval divadlo u E. F. Buriana a pracoval v rozhlase. V roce 1949 prchnul před komunistickým režimem do Izraele a působil jako herec, dramatik, scenárista a režisér. V 60. letech vystudoval v New Yorku psychoterapii, oboru se pak aktivně věnoval až do své smrti v roce 2008.
Jeho autobiografickou novelu Jen čtyři měsíce vydalo nakladatelství Argo společně s Ústavem pro studium totalitních režimů.
