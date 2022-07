SOUTĚŽ: Od rychlých aut k pěstování pšenice. Vyhrajte sbírku sloupků Jeremyho farma nejen zvířat

Už když se Jeremy Clarkson proháněl po světě v drahých autech při natáčení pořadu Top Gear, toužil jezdit traktorem a vyorávat své vlastní brambory. Jenomže musel řídit všechna ta různá ferrari a porsche, takže na farmaření nebyl čas. Pak však přišla covidová pandemie, a tak si Clarkson koupil farmu v Oxfordshiru a pořídil si největší traktor na trhu – Lamborghini. Co na tom, že se mu nevešel do stodoly. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Farma Diddly Squat 16:07 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte novou knihu Jeremyho farma nejen zvířat | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„O autech jsem pro Sunday Times psal déle než dvacet let. A pak přišla netopýří chřipka, kvůli které automobilky přestaly půjčovat auta novinářům k testování. Já pak neměl co hodnotit,“ vysvětluje Clarkson v úvodu knihy, jak se z odborníka na automobily náhle stal farmář.

Jak říká, ani během pandemie se mu nechtělo okounět, navíc psaní pro něj nikdy nebyla pouze práce, ale i relaxace. A tak se zkusil zeptat svého editora, zda by nemohl psát o farmaření. Kupodivu se mu dostalo kladné odpovědi.

„Je to zvláštní. Když píšu o autech, tak vím, o čem mluvím. Vím, co je nedotáčivost a co dělá karburátor. Ale o farmaření jsem nevěděl nic. Doslova ani ň. Takže se ze mě stal sloupkař týdeníku Sunday Times píšící o farmaření, a já přitom nedokázal odlišit pšenici od ječmene, natož abych je uměl pěstovat. Stejně tak jsem netušil, k čemu slouží taková řepka,“ popisuje populární britský publicista, moderátor a rozdmýchávač kontroverzí.

„Vůbec jsem nechápal, nač mám v traktoru všechna tlačítka, a když mi někdo poradil, abych uskladnil obilí, nevěděl jsem, jestli ho dát do kbelíku nebo do vany. Ukázalo se, že potřebuju stodolu, a dost velkou. Zbývalo jediné – přizvat na objevnou výpravu vás, čtenáře. A že to byla pořádná výprava.“

Postupně se Clarkson naučil nejen pěstovat obilí a zeleninu, ale také chovat hospodářská zvířata a včely. A přestože byl největším (na výšku) farmářem v Anglii, nebyly jeho farmářské začátky vůbec lehké.

O sbírku novinových sloupků s názvem Jeremyho farma nejen zvířat, které mapují Clarksonovo roční farmářské snažení, si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz.

Jeremy Clarkson se narodil roku 1960 v Doncasteru v hrabství Yorkshire do rodiny učitelky a obchodního cestujícího. Jako středoškolský student byl vyloučen ze soukromé školy v Reptonu za požívání alkoholu, kouření a nevhodné chování. Jeho prvním zaměstnáním bylo prodávat pro otcovu firmu plyšové figurky medvídka Paddingtona. Poté začal psát pro různé anglické listy, nejdříve lokální a pak i celostátní.

Časem se vyprofiloval jako odborník na automobily. Začal psát pro prestižní časopis Top Gear a od roku 1988 se stal světoznámým moderátorem stejnojmenném pořadu televize BBC, kde do roku 2015. Později začal s Amazonem spolupracovat na show The Grand Tour. Nyní žije na své farmě Diddly Squat a postupně se stává farmářem.

Texty z Jeremyho farmy nejen zvířat se nejprve objevily jako sloupky v britském nedělníku Sunday Times. Jejich výbor přeložil do češtiny Martin Urban a vydalo nakladatelství Argo. Audioknižní verzi, kterou natočilo Tympanum, doprovází hlas Zbyška Horáka.

