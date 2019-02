SOUTĚŽ: Masaryk pro 21. století. Vyhrajte podepsanou audioknihu Jiný TGM podle Pavla Kosatíka

Obraz státníka se všemi jeho imponujícími vlastnostmi i omyly. Spisovatel a historik Pavel Kosatík ve své knize plasticky vykresluje osobnost prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka pro 21. století. Pro vydavatelství Tympanum ji namluvil herec Pavel Batěk. O audioknihu Jiný TGM si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 15:27 25. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Garrigue Masaryk | Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Masaryk jako ideový rváč. Masaryk jako zakladatel státu a generacemi vzhlížený politik. Ale také Masaryk jako tvůrce budoucích břemen pro vzkvétající republiku.

Kniha Jiný TGM od Pavla Kosatíka | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Pavel Kosatík v knize Jiný TGM zachycuje komplikovanou osobnost prvního československého prezidenta, jeho myšlenky a filozofii v kontextu doby. Spíše než pomník nebo svatý obrázek ale pomocí méně známých souvislostí splétá dohromady životopis plný života a pochybností.

Podle autora bylo hlavním záměrem knihy dostat se pod vrstvu úcty, kterou k československému prezidentovi většina lidí – i on sám – chová.

„Úcta je málo. Nezaručuje pochopení, sdílení. Tím, že Masaryka uctíváme, před ním vlastně utíkáme. Uklidňujeme si své špatné svědomí, že nejsme schopní dostát lidským nárokům, které on sám kdysi sobě i ostatním Čechům uložil,“ popisuje.

Spisovatel a scenárista Pavel Kosatík je autorem monografií o Olze Havlové, Ferdinandu Peroutkovi nebo například Pavlu Tigridovi. Podílel se také na řadě televizních a filmových scénářů, naposledy k historickému dramatu Jakuba Červenky Hovory s TGM.

