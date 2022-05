SOUTĚŽ: Český Disney i středoevropský mistr 20. století. Vyhrajte monografii o Josefu Ladovi

Ryze české motivy, česká krajina, české tradice i mýty. Na tom stojí originalita autorské tvorby výtvarníka Josefa Lady. Nová monografie od Lva Pavlucha ho poprvé představuje jako osobnost středoevropského výtvarného umění 20. století, a tím pádem i jako jednoho z mistrů světového malířství. Zahrát si o ni můžete tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Hrusice 13:06 9. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukázka z knihy Josef Lada | Zdroj: Nakladatelství Slovart

„Josef Lada chápal zvířecí svět jako idylu, a proto se tomuto tématu věnoval neustále, během celého života,“ píše Lev Pavluch v kapitole příznačně nazvané Evropský Disney. „Z ryze morálních důvodů stranil zvířatům, v mládí ho dokonce někteří přátelé oslovovali titulem ‚zvířecí malíř‘.“

Působivost Ladových rozmanitých zvířecích dobrodružství, kterých vznikly stovky, nemá ve světě obdoby. Snad jen s výjimkou filmových „disneyovek“. „Nakonec se zvířata stala motivem velmi významných obrazů,“ dodává autor, přičemž zmiňuje známé obrazové kompozice s názvem Hajného sen a Zvířata přezimují v hájovně z roku 1941.

Obálka knihy Josef Lada od Leva Pavlucha | Zdroj: Nakladatelství Slovart

Ladův životní příběh začíná v prosinci 1887 v Hrusicích, vesničce 30 kilometrů jihovýchodně od Prahy, v tehdejším Rakousku-Uhersku, v prostředí chudé rodiny venkovského ševce, kde se narodil jako nejmladší ze čtyř sourozenců. Ještě v prvním roce života ho stihne osudové neštěstí, když upadne na otcův knejp a následkem poranění přestane vidět na pravé oko.

„Představujeme umělce, který přes chudé a občas i neradostné dětství a dobu dospívání, přes některé tragédie, jež ho postihly, nepřestával věřit, že jsme schopni žít plnohodnotně, činorodě a zúročit své nadání, neboť budoucnost se nebude ptát, za jakých podmínek jsme pracovali, ale co jsme vytvořili a zanechali dalším generacím,“ popisuje v úvodu monografie Lev Pavluch.

Stejným dechem přitom Ladu nazývá jedním z nejuznávanějších českých výtvarných umělců. „A co se týče originality jeho malířské tvorby, patří mu přední místo v dějinách světového výtvarného umění,“ tvrdí.

Hajného sen. Ukázka z monografie o Josefu Ladovi | Zdroj: Nakladatelství Slovart

Není to ovšem pouze Walt Disney, ke komu Pavluch českého výtvarníka přirovnává. V úvodním textu celobarevné knihy a jejích deseti tematických obrazových kapitolách dokládá jak osobnostní spřízněnosti Josefa Lady s řadou významných postav světové kultury, tak také nezaměnitelnost a výjimečnost jeho malířského rukopisu.

Poslední část staví fenomén „ladovské zimy" do řady těch nejslavnějších malířských motivických osobních charakteristik – a Ladovy obrazy v této konkurenci podle Pavlucha plně obstojí. Objevnou publikaci uzavírá podrobný životopisný přehled, přizpůsobený – stejně jako všechny texty v knize – zahraničním čtenářům.

Monografii Josef Lada vydalo v české a anglické verzi nakladatelství Slovart.

Josef Lada byl mimo jiné i autorem divadelních výprav, scén a kostýmů. Na které významné české scéně?

