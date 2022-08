SOUTĚŽ: Kapka Ája. Vyhrajte novou dětskou knihu od Aleny Mornštajnové

Ája je vodní kapka, která žije v nebeském rybníce s kaprem Vladimírem, skokanem Robertem a také s protivnou spolužačkou Dájou. Právě s ní se ale jednou náhodou dostane až do řeky a prožije dobrodružství, skrze nějž se děti dozvědí něco o přirozených vodních prostředích i třeba o čistění a úpravě vody pro lidské využití. O knižní Kapku Áju si můžete tento týden zahrát v rámci pravidelné soutěže serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Rybník na kraji lesa 17:02 29. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Kapka Ája od Aleny Mornštajnové | Foto: David Konečný | Zdroj: Nakladatelství Host

Dobrodružný příběh vodní kapky, která se ze svého domovského rybníka dostane do řeky a zase zpět, vznikl během literárního pobytu v Českém Krumlově, kde Mornštajnová pracovala na svém románu Tiché roky.

„Každý den jsem začínala procházkou kolem Vltavy a dělala si zastávku u splavu. Pozorovala jsem, jak kapky vody vyskakují, proměňují se, odrážejí sluneční paprsky — jako kdyby spolu soutěžily, která z nich doskočí nejdál a nejelegantněji,“ popisuje spisovatelka, kde se vlastně kapka Ája vzala.

„Říkala jsem si, že by bylo hezké napsat knihu o tom, jak takové kapky vody žijí. Jak chodí do školy, soutěží mezi sebou, putují, jak doplují do čističky nebo třeba do vodovodního potrubí.“

Kniha Kapka Ája od Aleny Mornštajnové | Foto: David Konečný | Zdroj: Nakladatelství Host

Příběh provázejí i louže plné informací, díky nimž se čtenáři dozvědí doplňující informace o tom, jak funguje koloběh vody a jak potřebná je vlastně voda nejen v přírodě. O ilustrace se postarala výtvarnice Galina Miklínová.

Alena Mornštajnová debutovala v roce 2013 románem Slepá mapa, její druhý román Hotýlek vyšel o dva roky později. Bylo to ale především až díky knižní Haně z roku 2017, kdy se z Mornštajnové stala jedna z nejoblíbenějších současných českých autorek.

Román Hana byl přeložen do 14 jazyků včetně angličtiny a němčiny a získal několik ocenění. Do dalších jazyků se dále překládá. Od června 2019 uvádí jeho divadelní adaptaci Národní divadlo Brno, loni v červnu pak měla premiéru adaptace v královéhradeckém Klicperově divadle.

Čtvrtou knihou byly Tiché roky, které se staly vítězem čtenářské ankety Kniha roku. Na jaře roku 2021 vydala svůj pátý román Listopád, dramatický příběh, který se mohl odehrát v naší zemi, kdyby se v roce 1989 komunisté udrželi u moci. Je také autorkou knihy pro děti Strašidýlko Stráša. Všech autorčiných knih se prodalo celkem přes půl milionu výtisků.

Ilustrovanou knihu Kapka Ája vydalo nakladatelství Host.

Spisovatelka Alena Mornštajnová na Světu knihy 2021 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 ilustrovaných knih Kapka Ája, napište nám až do tohoto pátku 2. září do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Která herečka ztvárnila roli Miry v divadelní adaptaci Hany v Národním divadle Brno?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.