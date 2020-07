SOUTĚŽ: Thriller, který předpověděl celosvětovou pandemii. Vyhrajte Karanténu, staronový román Petera Maye

Londýn se jako epicentrum pandemie stává místem uzavřeným do naprosté izolace. Zákeřný virus si vyžádal už tisíce mrtvých. Platí zákaz vycházení, lidé nosí roušky. Ve městě bují násilí a nepokoje, na dodržování zákazu vycházení dohlíží armáda. Dosud nevydaný 15 let starý román spisovatele Petera Maye skoro až nepříjemně připomíná letošní události. O Karanténu si můžete tento týden zahrát v rámci pravidelné knižní soutěže serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Londýn 13:12 27. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obálka knihy Karanténa od Petera Maye | Zdroj: Nakladatelství Host

May napsal Karanténu už v roce 2005, kdy si dělal rešerše pro detektivní román odehrávající se na pozadí pandemie ptačí chřipky. Jak vysvětluje, vědci v té době předpovídali, že ptačí chřipka neboli virus H5N1 pravděpodobně způsobí další chřipkovou pandemii.

Příběh inspektora Jacka MacNeila, který musí vést vyšetřování vraždy i ve chvíli, kdy virus zasáhne jeho vlastní rodinu, tehdy ovšem skončil na dně šuplíku.

OHLASY NA KARANTÉNU Chřipkový virus v knize je mnohem smrtelnější než covid-19, ale zobrazení města v karanténě a autorův popis šíření nemoci jsou hrozivě prorocké.

— The Guardian

„Britští redaktoři v té době zastávali názor, že moje vyobrazení Londýna obloženého neviditelným nepřítelem H5N1 je nerealistické a že by k němu nikdy nemohlo dojít - navzdory tomu, že moje rešerše jasně potvrzovaly pravý opak,“ vysvětluje spisovatel v úvodu knihy.

Přestože má nákaza covid-19 několikanásobně nižší smrtelnost než ptačí chřipka, politici se podle Maye musejí vypořádat s chaosem a panikou, kterou nemoc šíří po celém světě.

„Podobnost pandemií, kterou jsem vylíčil v Karanténě, je strašidelná. Proto mi současná situace připadala jako vhodný důvod otevřít zaprášenou složku na Dropboxu, vydolovat z ní starý rukopis a podělit se o něj se svými čtenáři – abychom si uvědomili, o kolik horší by všechno ještě mohlo být,“ píše skotský spisovatel.

Přislíbil také, že část svého výdělku z Karantény věnuje neziskovým organizacím, které pomáhají zdravotníkům, nakaženým nemocí covid-19 a dalším, které současná krize zasáhla.

Peter May je romanopisec a detektivkář původem z Glasgow. Nyní žije a píše v jižní Francii. Původně se živil psaním do deníků The Scotsman nebo The Glasgow Evening Times), proslavil se ale i jako televizní scenárista.

Po světě je známý především svou šestidílnou sérií takzvaných čínských thrillerů, které vycházejí od roku 2015 i v češtině v brněnském nakladatelství Host. To kromě toho vydává i sérii Akta Enzo, samostatné romány Ostrov Entry nebo Útěk a také knihy z volné trilogie ze skotského souostroví Vnější Hebridy.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 románů Karanténa, napište nám až do tohoto pátku 31. července do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Do Londýna je zasazený také děj postapokalyptického snímku Dannyho Boyle, ve kterém většinu obyvatelstva zlikvidoval nebezpečný virus. Jak se film jmenuje?

