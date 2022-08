SOUTĚŽ: Svět Václava Ciglera. Vyhrajte knižní dialog Karla Hvížďaly s oceňovaným uměleckým sklářem

‚Dokud čteme dystopie, tak svět ještě funguje.‘ Matěj Dadák nahlíží na rozpadlou Evropu příštích dekád

„Teď sice jednu uprchlickou vlnu zažíváme, ale to je odvar toho, co by se mohlo stát, kdyby se stalo něco v Africe. A ono se to asi stane kvůli klimatickým změnám. To jsou výzvy, které nás čekají.“