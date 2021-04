SOUTĚŽ: Psaní jako posedlost. Vyhrajte knihu rozhovorů s novinářem Karlem Pacnerem

Se životem a kariérou, které za sebou nechal, není divu, že vydají na celou publikaci. Psaní jako posedlost, jak se knižní rozhovor s novinářem a spisovatelem Karlem Pacnerem jmenuje, vyšel k jeho životnímu jubileu. Tím, že oblíbený popularizátor kosmonautiky o měsíc později zesnul, je sbírka jeho myšlenek a vzpomínek ještě o něco cennější. O knihu si můžete tento týden zahrát v soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Vesmír 12:34 26. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Největší zážitek mého života,“ vzpomínal Karel Pacner na start mise Apollo 11 | Zdroj: Osobní archiv Karla Pacnera

„‚Co teď píšeš?‘ bafnul na mě Karel pokaždé, když míjel v redakci můj stůl. A rozhodně se neptal na rozepsaný článek, zajímala ho výhradně knižní produkce. Nebo přinejmenším nějaký obsáhlý seriál reportáží,“ píše v úvodu knihy novinářka Martina Riebauerová.

„V průběhu posledního roku jsem se otázky ‚Co teď píšeš?‘ bát nemusela. Psala jsem knihu o něm a s ním.“

Jak název knihy napovídá, Pacner byl psaním i ve svých 85 letech doslova posedlý. Celé jejich rozhovorové vyprávění se proto týká toho, kolik radosti mu ona posedlost v životě přinesla, ale i o tom, jakou daň za ni zaplatil.

Otázky ale nesměřují pouze do minulosti. Pacner se vyjadřuje k projektům Elona Muska stejně kompetentně, jako k nebezpečí oligarchického pojetí řízení státu v době koronavirové.

„(Patřil jsem) spíš do tábora, který z toho měl a má hrůzu. Od začátku. Jsem odchovaný spisovatelem sci-fi Michaelem Crichtonem, který takové scénáře ve svých knihách popisoval. Počty mrtvých z Číny a posléze i z Itálie byly hrozivé. A zatímco Čínu jsme mohli brát jako vzdálený svět s příšernými hygienickými standardy, Itálie, to už byl svět náš a velmi blízký,“ vypráví v knize bývalý novinář.

Předpovídá také, jak se po pandemii změní svět. „Za prvé myslím, že ubude svobody, přibude pravidel a omezení. Bill Gates třeba nadhodil, že v budoucnosti budou lidé pravděpodobně potřebovat k cestování nejen pas s vízem, ale i očkovací průkaz s potvrzením, proti jakým chorobám jsou očkovaní,“ věří Pacner.

„Já dodávám, že pravidelné předpovědi počasí doplní informace o červených zónách doma i v zahraničí, kde řádí covid a do budoucna třeba něco jiného.“

Karel Pacner začínal v redakci Mladé fronty, kam nastoupil po absolvování vysoké školy. Pracoval tam až do odchodu do důchodu v roce 2001. Ve své práci se věnoval popularizaci vědy, zvláště pak kosmonautiky. V létě 1969 byl jedním ze dvou Čechů, kteří byli osobně přítomni u vypuštění Apolla 11 k Měsíci na mysu Canaveral. Jeho každodenní zprávy Houstne, tady Pacner se staly kultovními.

Od roku 1990 se zabýval moderními dějinami a historii špionáže. Napsal přes 50 knih literatury faktu, jmenovitě třeba Hledáme kosmické civilizace, Osudové okamžiky Československa, Doteky dějin, Velmistři špionáže nebo Tajný závod o Měsíc. Za popularizaci vědy i za knižní tvorbu dostal řadu cen. Zemřel na začátku dubna 2021 ve věku 85 let.

Martina Riebauerová je vedoucí dramaturgyní pořadu Události, komentáře a Interview ČT24. Píše také pro magazín Reportér. Její začátky ale vedou do redakce Mf Dnes, kde psala o zdravotnictví a posléze byla zástupkyní šéfredaktora.

Co se knižní tvorby týče, je například autorkou publikace Podivuhodné osobnosti české psychiatrie nebo knižního rozhovoru Osm múz mého života se zakladatelem české dětské onkologie, profesorem Josefem Kouteckým. Její rozhovor s Karlem Pacnerem vydalo nakladatelství Kniha Zlín.

