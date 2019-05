SOUTĚŽ: Karneval paměťových buněk. Vyhrajte knihu vzpomínek a postřehů moderátora Karla Šípa

Kdy dát lékaři úplatek? Před, nebo až po operaci? A co když se z ní člověk už neprobudí? A kde vlastně začíná kýč? I o tom ve své nové knize přemítá moderátor a bavič Karel Šíp. O jeho Karneval paměťových buněk můžete tento týden hrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 11:25 20. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Karla Šípa v redakci iROZHLAS.cz | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas

Karel Šíp sám sebe nazývá kladečem otázek. Ve své televizní talkshow Všechnopárty se každý týden vyptává hostů na všechno možné. Vyslechne tím pádem spoustu různých názorů, ty svoje se ale snaží neříkat. A tak vznikl nápad na knihu. „Začal jsem dumat, kam svoje nahodilé myšlenky, nápady i útržky vzpomínek, které občas mozek vyplaví, uskladnit,“ píše známý moderátor v předmluvě Karnevalu paměťových buněk, který je jakýmsi sborníkem poznatků a přemítání z loňského horkého léta.

Kniha Karla Šípa v redakci iROZHLAS.cz | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas

Šíp se tak čtenářům svěřuje například s tím, proč nikdy nepodepsal Antichartu i proč nemá rád sváteční řidiče. Vysvětluje svou teorii ohledně skutečné identity dramatika Williama Shakespeara nebo třeba také to, jak při psaní maturitní práce dělal rozhovor s filmařem Vojtěchem Jasným, který se tehdy čerstvě vrátil z Cannes, kde slavil úspěch jeho snímek Až přijde kocour.

Soubor myšlenek a vzpomínek doplňují písňové texty a také humorné ilustrace výtvarníka Jiřího Slívy.

Karel Šíp je známý moderátor a bavič. S Jaroslavem Uhlířem moderoval pořad Hitšaráda, uváděl ale také například Rozjezdy pro hvězdy nebo některé televizní estrády. Je autorem zhruba 500 písňových textů, k řadě z nich přitom složil hudbu právě Uhlíř.

