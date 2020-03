SOUTĚŽ: Kdo chytá v síti. Vyhrajte novou dokumentární knihu o zneužívání dětí na internetu

Marika Pecháčková, partnerka Víta Klusáka, měla původně natočit bonusový materiál k dokumentárnímu snímku V síti. V něm chtěla zpovídat muže, kteří se do oné sítě chytli. Nakonec z toho vznikla kniha, v níž dokumentaristka pátrá po tom, kdo jsou lovci na síti, kdo jsou jejich oběti a jestli mají něco společného. O publikaci Kdo chytá v síti si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 12:11 16. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Kdo chytá v síti v redakci iROZHLAS.cz | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas

Kniha rozvíjí téma, které ve filmu otevřeli Barbora Chalupová s Vítem Klusákem. Je souborem příběhů a rozhovorů, v nichž autorka hledá například odpověď na to, co je to vlastně internet a do jaké míry je původcem zla proudícího mezi lidmi.

Zpovídá přitom nejen aktérky dokumentární senzace V síti, ale také jeho odborné poradce z řad sexuologů a dětských psychologů. Velmi upřímné zpovědi dostává také od dvojice predátorů: jednoho, který se nedobrovolně účastnil natáčení snímku, a jednoho, který strávil sedm a půl roku ve vězení za kyberšikanu dvanáctiletých chlapců.

Nechává také nahlédnout do konverzací, které trojice dospělých hereček několik měsíců vedly s muži, jenž je na internetu oslovili i přesto, že jim mělo být pouhých 12 let.

Z natáčení dokumentárního filmu V síti | Zdroj: Hypermarket Film

„Sexuální zneužívání dětí na síti je projev něčeho komplexního a obecného, společného nám všem. Souvisí to s důvěrou mezi lidmi, pocitem bezpečí a uměním sdílení. A také s přítomností násilí v místech, kam nepatří,“ píše v úvodu Pecháčková. Novinářka a dokumentaristka natočila například filmy Hromosvody, Smilovice nebo Spi sladce. S Českým rozhlasem spolupracuje na přípravě audiodokumentů.

Ve své tvorbě se zaměřuje na zviditelňování lidských nevědomých prostor s vírou, že jejich uvědomění vede k vyšší míře spravedlnosti a svobody na světě. Podobně uvažuje i nad tématem Kdo chytá v síti.

„Ve spodních rovinách je tato kniha o intimitě. Nepřímo vypráví příběh lidí, kteří touží po hlubokém splynutí a hledají k němu cestu. Často narazí, protože ta cesta je klikatá. Je to text o hledání divokosti v nás a o uvědomění si, že vulgarita a násilí nejsou její jediné možné podoby. I divokost se může stydět, schovávat a čekat na důvěru,“ dodává.

Dokument V síti

Podnětem pro vznik dokumentárního snímku V síti se stala nabídka, s níž se v roce 2017 obrátila na Víta Klusáka jedna z telefonních společností. Jejím předmětem bylo natočit virální spot, který by „naléhavým způsobem upozornil na strmě vzrůstající čísla zneužitých dětí na českém internetu“.

Filmař tehdy spolu s dokumentaristkou Barborou Chalupovou v rámci pokusu vytvořil na několika internetových serverech falešný profil 12leté „Týnušky“. Během pár hodin je oslovilo více než 80 mužů, čtyři z nich se ještě toho večera před „Týnuškou“ přes webkameru uspokojovali.

Tvůrce zjištění přesvědčilo, že by se tématu mělo věnovat více času. Místo krátkého videa tak nakonec vznikl celovečerní dokumentární snímek. V něm se v rolích 12letých dívek představila trojice dospělých hereček. Do pěti hodin se jim ozvalo přes 80 mužů.

V síti se za prvních sedm dní v kinech stalo nejnavštěvovanějším českým dokumentem v historii a současně i nejúspěšnějším filmem distribuční společnosti Aerofilms.

