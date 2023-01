SOUTĚŽ: Boty, topení i kočka Cairo. Vyhrajte Knihu dní, unikátní fotodeník hudebnice Patti Smith

Zpěvačka, básnířka, výtvarnice a nejnověji také fotoblogerka – ale jako vždy svým tradičně netradičním způsobem. Tak by se dalo mluvit o Patti Smith, americké rockerce, která si před pěti lety založila vlastní instagramový účet. Od té doby tam denně přispívá střípky ze svého života i vzpomínkami na blízké, doplněné krátkými poetickými komentáři. Právě ty inspirovaly i Knihu dní, o niž si můžete tento týden zahrát v soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Instagram 15:22 30. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

K založení profilu na sociální síti přiměla Patti Smith její dcera. Umělkyně tu svůj první obrázek zveřejnila v roce 2018. Stojí pod ním krátká zpráva: „Zdravím všechny.“

Postupně se příspěvky začaly vršit: děti, topení, boty, habešská kočka Cairo, záběry kávy, rozečtených knih, obrázky z hudebních turné, železničních stanic, zapadlých kaváren nebo náhrobky osobních hrdinů Blakea, Plathové a Camuse. Po nějaké době tak vznikl ucelený příběh o životě zasvěceném umění, který si získal více než milion sledujících.

Nové knižní vydání nápaditě kombinuje stručnost a vizuálnost Instagramu s trvalostí tištěného. Na každý den v roce připadá jedna fotografie s krátkým textem, na první pohled tedy publikace vypadá jako fotodeník, ačkoli nejde o záznam konkrétního roku.

„Kniha dní je také knihou lidí, artefaktů, básní. Každý den by snadno vydal na samostatný titul. Někdy životopis, někdy román. Za kratičkými anotacemi jsou zkondenzované roky trvající vztahy, souborná díla a subkultury, takže každá stránka má svůj vlastní svět,“ říká o knize překladatel Ondřej Prokop.

V knize nechybí ani autentické fotografie z minulosti zpěvačky | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Patti Smith je americká zpěvačka, básnířka a výtvarnice. Má za sebou několik výstav kreseb, fotografií a instalací, několik knih (např. Witt, Babel, Woolgathering, The Coral Sea, Auguries of Innocence), ale proslavila se ve sféře, kde původně žádné ambice neměla – jako rocková zpěvačka.

Její první album Horses patří k milníkům rockové historie. Následovaly desky Radio Ethiopia, Easter a Wave. V březnu 1980 se jejím manželem stal Fred „Sonic“ Smith, bývalý člen skupiny MC5. Pro oba to znamenalo dlouhé přerušení hudební kariéry: vůbec nekoncertovali, společně vydali jen jedno album – Dream of Life v roce 1988. Žili v ústraní, narodili se jim syn Jackson a dcera Jesse. V listopadu 1994 Fred Smith zemřel.

O rok později začala Patti Smith opět vystupovat. Její turné tehdy v létě 1996 zahrnovalo i Prahu, na pražská pódia se potom ještě třikrát vrátila. Od konce 90. let vydala desky Gone Again, Peace and Noise, Gung Ho, Trampin' a Twelve, kompilace Land a Outside Society. Dvojalbum The Coral Sea obsahovalo recitaci dlouhé básně, kterou věnovala Robertu Mapplethorpovi.

Knihu dní vydalo nakladatelství Dokořán.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 Knih dní, napište nám až do tohoto pátku 3. února do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se jmenuje debutové album Patti Smith?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.